Hablemitoğlu suikastı soruşturması 20 yıl sonra tamamlandı: 10 kişiye dava

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikast soruşturması kapsamında, Fethullah Gülen’le firari emekli Albay Levent Göktaş’ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında dava açıldı.

Ankara Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, Hablemitoğlu’nun 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturması kapsamındaki iddianame tamamlandı.

AA’nın haberine göre iddianamede, ‘FETÖ’ elebaşı Fethullah Gülen’le örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, Hablemitoğlu’nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlandı.

Firari emekli Albay Levent Göktaş, şüpheli emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek’in Hablemitoğlu’nu ‘tasarlayarak öldürdükleri’ne iddianamede yer verildi.

Bu kapsamda söz konusu isimlerin ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, ayrıca Göktaş’ın ‘örgüt kuruculuğu’ndan sekiz yıla, Mumcuoğlu ve Emek’inse ‘suç örgütüne üyelik’ten dört yıla kadar daha cezalandırılmaları istendi.

Eski yüzbaşı Nuri Bozkır’la ‘FETÖ’ firarisi Serhat Ilıcak’ın da ‘tasarlayarak kasten öldürmeye yardım’ suçundan 20 yıla kadar hapsi istenirken, Bozkır’ın ‘suç örgütüne üyelik’ten dört yıla kadar daha cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Mehmet Narin hakkında ‘suç örgütüne üye olmak’tan dört yıla kadar hapis istendi, dokuz şüpheli için takipsizlik kararı verildi.

Ne olmuştu?

Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen faili meçhul kalan Hablemitoğlu dosyası, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden kısa bir süre önce yeniden raftan indirildi.

Soruşturmayı genişleten savcılık, o dönem Ukrayna’da bulunan şüpheli eski asker Nuri Gökhan Bozkır hakkında kırmızı bülten çıkardı. MİT tarafından 27 Ocak 2022’de Türkiye’ye getirilen Bozkır, 8 Şubat’ta ‘suç örgütü üyeliği’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından tutuklandı.

Şüphelinin beyanları doğrultusunda, 8 Haziran 2022’de emekli albay Levent Göktaş, emekli binbaşı Fikret Emek, suikastın tetikçisi olduğu iddia edilen emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun aralarında bulunduğu dokuz kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında Emek ve Mumcuoğlu’nun da bulunduğu dört kişi tutuklandı, diğer dört şüpheliyse adli kontrolle serbest bırakıldı, adresinde bulunamayan Göktaş’ın firar ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan bir diğer şüpheliy daha önce ‘FETÖ üyeliği’ ve ‘casusluk’ suçlarından 23 yıl dört ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı oldu.

Son olarak Türkiye’nin talebi üzerine Interpol’ce hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’da yakalandı.