Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında bir tutuklama

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört zanlıdan biri tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de Ankara’da evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Suikastın şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır’la irtibatlı olduğu gerekçesiyle altı kişi 3 Şubat’ta gözaltına alınmış, bunlardan üçü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken ikisi 15 Şubat’ta tutuklanmış, biriyse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bozkır da 27 Şubat’ta MİT tarafından yakalanarak emniyete teslim edilmiş ve 8 Şubat’ta ‘terör örgütü üyeliği’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından tutuklanmıştı.

Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emekli Binbaşı Fikret Emek, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli Astsubay Kamil Metin ve Memiş Aytekin, Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılardan Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu tutuklama, Memiş Aytekin ve Kamil Metin adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan Ahmet Tarkan Mumcuoğlu tutuklandı. Hakimlik, Fikret Emek’i konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Memiş Aytekin ile Kamil Metin de savcılığın talebi doğrultusunda adli kontrolle salıverildi.