Bulgaristan, Hablemitoğlu suikastı zanlısı Göktaş’ın Türkiye’ye iadesini reddetti

Bulgaristan’da Hasköy Bölge Mahkemesi, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikast soruşturması kapsamında aranan eski Özel Kuvvetler komutanı albay Mustafa Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesini reddetti.

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Mahkeme başkanı Milena Peteva, Türkiye’nin yargılanmak üzere iadesini talep ettiği Göktaş’ın iadesine ilişkin bugün görülen duruşmada ‘insan haklarına uygun ve adil biçimde yargılanmayabileceği’ gerekçesiyle sanığın Türkiye’ye iadesinin kabul edilmediğini açıkladı.

Göktaş’ın avukatları da sanığın sağlık durumunu mazeret gösterip iadesine karşı çıktı.

Hakim Peteva, şunları dedi: “Mahkeme, davadaki delilleri dikkate alarak ve Avrupa Parlamentosu’nun hukukun üstünlüğüyle ilgili meseleleri tartışan kararlarına atıfta bulunarak, İade Yasası ve Avrupa Tutuklama Emri’nde geçen ret gerekçelerinin mevcut olduğunu tespit etti.”

Mahkeme ayrıca, sanık Göktaş hakkında ‘suç örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla açılan davada ‘zaman aşımına’ karar verdi.

Mahkemenin kararına, bir hafta içinde Filibe Temyiz Mahkemesi’nde itiraz edilebilecek.

AA’nın aktardığına göre kalp krizi geçirdiği iddia edilen Göktaş, sağlık nedenlerinden dolayı Hasköy şehrinde ev hapsinde tutuluyor.

Ne olmuştu?

Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen faili meçhul kalan Hablemitoğlu dosyası, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden kısa bir süre önce yeniden raftan indirildi.

Soruşturmayı genişleten savcılık, o dönem Ukrayna’da bulunan şüpheli eski asker Nuri Gökhan Bozkır hakkında kırmızı bülten çıkardı. MİT tarafından 27 Ocak 2022’de Türkiye’ye getirilen Bozkır, 8 Şubat’ta ‘suç örgütü üyeliği’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından tutuklandı.

Şüphelinin beyanları doğrultusunda, 8 Haziran 2022’de emekli albay Levent Göktaş, emekli binbaşı Fikret Emek, suikastın tetikçisi olduğu iddia edilen emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun aralarında bulunduğu dokuz kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında Emek ve Mumcuoğlu’nun da bulunduğu dört kişi tutuklandı, diğer dört şüpheliyse adli kontrolle serbest bırakıldı, adresinde bulunamayan Göktaş’ın firar ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan bir diğer şüpheliy daha önce ‘FETÖ üyeliği’ ve ‘casusluk’ suçlarından 23 yıl dört ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı oldu.

Son olarak Türkiye’nin talebi üzerine Interpol’ce hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’da yakalanmış, Fethullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 10 şüpheliyle birlikte hakkında dava açılmıştı.

Göktaş’ın, ‘FETÖ’ yöneticilerinin yönlendirmesiyle suikastı gerçekleştiren ekibi kurup yönlendirdiği ileri sürülüyor.

Suikastla ilgili iddiaları reddeden Göktaş, Bulgaristan’a siyasi sığınma talep etmişti.

Türkiye, Hablemitoğlu suikastı davası şüphelisi olarak Göktaş’ın iadesini talep etmiş, iade duruşması Göktaş’ın duruşmada rahatsızlanması ve Bulgar avukatlarının duruşmaya gelmemesi gibi gerekçelerle iki kez ertelenmişti.