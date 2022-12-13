ABD enflasyonu beklenenden az arttı

ABD enflasyonu aylık yüzde 0,1 arttı. 12 aylık enflasyonsa yüzde 7,1’e düştü.

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BloombergHT’nin aktardığına göre çekirdek enflasyon bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 yıllık bazda yüzde 6 artarak tahminlerin altında kaydedildi. Beklenti aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 6,1 artıştı. Çekirdek enflasyon böylece aylık bazda bir yıldan uzun sürenin en düşük artışını kaydetti.

Enerji fiyatları yüzde 1,6 düşerken gıda fiyatları yüzde 0,5 yükseldi.

Verilerin tahminlerin altında kalması, enflasyonda en kötüsünün geride kalmış olabileceğine işaret etti. Ekonomistler enflasyondaki yıllık artışın gelecek yıl yavaşlamaya devam etmesini bekliyor.

Fed’in yarın akşamki toplantıda faiz artış hızını yavaşlatması ve 50 baz puanlık artırıma gitmesi bekleniyor. Fed enflasyonu dizginlemek için son dört toplantıda 75’er baz puanlık faiz artışına gitmişti.

Reuters anketine katılan ekonomistler, enflasyonun aylık yüzde 0,3 artacağı öngörmüştü. Böylelikle enflasyon beklenenden daha az arttı.

Enflasyon eylülde yüzde 8,2, ekimde 7,7’ydi. ABD’li yetkililer de bir süredir enflasyon düşeceğini beklediklerini dile getiriyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri de buna bağlı olarak faiz artış hızını düşürmeyi planladıklarını açıklamıştı.