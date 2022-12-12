ABD hazine bakanı: Enflasyonda düşüş öngörüyorum

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonda 2023’te önemli bir boyutta düşüş öngördüğünü dile getirdi.

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Reuters’ın aktardığına göre Yellen, ‘beklenmedik bir şok’ yaşanmadığı sürece 2023 sonunda ‘çok daha düşük’ bir enflasyon oranının görüleceğini söyledi. Yellen ayrıca, resesyon riskinin olduğunu da dile getirdi.

Fed kasımda, yükselen enflasyonla mücadele etmek için art arda dördüncü toplantısında da faiz oranlarını 75 baz puan artırmış ve yüzde 3,75-4,00’e çıkarmıştı. Faiz oranı, son 14 yılın en yüksek seviyesinde.

Fed yetkilileri, bir süredir de faiz artış hızlarında yavaşlamaya gidilebileceğinin sinyallerini veriyordu.

Yellen’in bu açıklaması, faiz artış hızının düşürülmesinin beklendiği Fed toplantısı öncesinde geldi.