Akşam Postası / 12 Aralık 2023

Faruk Koca dahil üç kişi tutuklandı

Hakem Halil Umut Meler’e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil üç kişi tutuklandı. Üç kişi daha gözaltında.

Gazzeli yetkililer: İsrail’in öldürdüğü çocuk sayısı 8 bini aştı

Gazze’deki hükümet, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana en az 8 bin çocuk ile 6 bin 200 kadını öldürdüğünü duyurdu.

Bakan Koca: Hasan Bitmez’in durumu son derece kritik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis kürsüsünde bayılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez’in durumunun ‘son derece kritik’ olduğunu söyledi.

Taşınmaz mal karşılığı vatandaşlık yönetmeliği değiştirildi

Yabancılara ‘döviz tutarındaki taşınmaz’ üzerinden verilen vatandaşlık ‘döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmaz’ olarak değiştirildi.

Biden: İsrail dünyanın desteğini kaybetmeye başladı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in ‘ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar’ nedeniyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını söyledi.

Akkuyu Nükleer’in ilk reaktörüne işletme izni

Akkuyu Nükleer AŞ, Nükleer Düzenleme Kurumu’ndan (NDK) santralin ilk reaktörünün işletmeye alınması için gerekli izni aldı.

Kredi kartı borcumuz yüzde 168 arttı

Bireysel kredi kartı borçlanmaları, faiz artışına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168 oranında yükseldi.

Avrupalıların yarıdan fazlası Türkiye’nin AB’ye katılmasına karşı

Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yarıdan fazlası Türkiye’nin üyeliğine karşı.

Sevgi Sabancı, ailenin ‘gizli tarih’ini yazdı: Adana’da Piç Olmak, Öteki Sabancılar

Sevgi Sabancı’nın ailenin ‘halı altına süpürülmüş’ hikayesini anlattığı ‘Adana’da Piç Olmak, Öteki Sabancılar’ adlı kitap raflarda yerini aldı.

Yabancı yatırımcı geçen ay en çok hangi hisseleri alıp sattı?

Kasımda, yabancı yatırımcı en çok Turkcell hissesi sattı, en çok Türk Hava Yolları hissesi aldı.

Rekabet Kurumu’ndan Meta’ya ‘Threads’ soruşturması

Rekabet Kurumu Meta’ya, Threads uygulaması nedeniyle soruşturma açtı.