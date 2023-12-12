Taşınmaz mal karşılığı vatandaşlık yönetmeliği değiştirildi

Yabancılara ‘döviz tutarındaki taşınmaz’ üzerinden verilen vatandaşlık ‘döviz tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmaz’ olarak değiştirildi.

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Resmi Gazete‘de yayınlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararla, Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik değiştirildi.

Buna göre önceden 400 bin dolar niteliğindeki taşınmaz üzerinden verilen vatandaşlık artık kat mülkiyeti, irtifakı ve üzerinde taşınmaz bulunan arsa üzerinden verilecek.