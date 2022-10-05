Yabancılar hisseli evle vatandaşlık alıyor

Daha çok arsalarda yoğun şekilde kullanılan, konutta ise 1980’lerde uygulanan hisseli (metrekareli) alımlar, artan ev fiyatları nedeniyle yeniden görülmeye başladı.

Modelin günümüzde özellikle yabancılar tarafından vatandaşlık amaçlı ev alımlarında kullanıldığı belirtiliyor. Ayrıca otellerin ve apartların konuta dönüşümüne izin veren yasadan sonra hisseli satışların daha da artacağı öngörülüyor.

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Dünya’dan Leyla İlhan’a konuşan Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, şunları söyledi: “Sektörde hisseli konut ve arazi satın alma çok uzun zamandır uygulanan bir sistem. 40 yıldır da hisseli satış söz konusu. Önceden ruhsat ve kat irtifakı kurulamayan konutlarda hisseli satış verilirdi. 80’li senelerde çoğu konut hisseli satıştır. Hisseli satışın devam etmesiyle birlikte yabancıların konut alımında ev alıp vatandaşlık edinme söz konusuysa 1-2 milyon dolarlık bir konuta iki-üç kişi hisseli konut alımına girerek ortak oluyorlar. Bu vesileyle oturum ve vatandaşlık iznini bir daire ile alabiliyor, hissedar olabiliyorlar. Bunun herhangi bir sakıncası da bulunmuyor”.

Vatandaşlık için gerekli asgari konut yatırımı tutarını 250 bin dolardan 400 bin dolara yükselten düzenleme 13 Haziran’da devreye girmişti.