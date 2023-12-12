Rekabet Kurumu’ndan Meta’ya ‘Threads’ soruşturması

Rekabet Kurumu Meta’ya, Threads uygulaması nedeniyle soruşturma açtı.

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Meta, Twitter’a rakip olarak görülen Threads uygulamasını temmuzun başında kullanıma sunmuştu.

Threads uygulaması Instagram’a bağlı, yani Threads’e girmek için Instagram hesabınızın bulunması şart.

Rekabet Kurumu da bu nedenle Meta hakkında soruşturma başlattı.

Kurumun sitesinde yer alan açıklamada şunlar dendi: “Meta Platforms, kullanıma yeni sunmuş olduğu Threads isimli uygulamayı, Instagram uygulamasıyla bağlamak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulu’nca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Meta hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.”