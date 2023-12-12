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Yaramazlara biraz batar!

Halil Umut Meler Ankaragücü heyetini kabul etmedi

Saldırıya uğrayan ve hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler, kendisini ziyarete gelen Ankaragücü ekibinin yöneticilerini kabul etmedi.

Fotoğraf: AA

Koca, dün akşam 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yumruğun şiddetiyle yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı.


Koca ve iki saldırgan bu sabah ‘6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık’ ve ‘kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama’ suçlarından tutuklanmıştı. Tutuklanan Koca, görevinden istifa etmişti.

AA’nın haberine göre Ankaragücü’nün başkan vekili Zeynep Karamancı ile yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şahin ve Erkan Aytekin, hakem Meler’i tedavi gördüğü hastanede ziyarete gitti.

Halil Umut Meler, heyetle görüşmek istemedi.

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