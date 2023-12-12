Messi ve Ronaldo yeniden karşı karşıya

İspanya birinci ligi La Liga’da yıllarca karşılıklı oynayan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo bir kez daha karşıya gelecek.

Fotoğraflar: AA, Reuters (Arşiv)

Uzun yıllar Barcelona’da oynayan Messi 2021’de Paris Saint Germain’e, 2023’ün ortasındaysa ABD takımı Inter Miami’ye transfer olmuştu.

Ronaldo da dokuz yıl oynadığı Real Madrid’den 2018’de ayrılarak Juventus’a transfer olmuştu. 2021’de Manchester United’a geçen Ronaldo 2023’ün başında da Suudi Arabistan takımı Al-Nassr’la anlaşmıştı.

La Liga’da uzun yıllar karşı karşıya gelen Messi ve Ronaldo, 2024’te yeniden rakip olacak.

Inter Miami, Suudi Arabistan takımları Al-Nassr ve Al-Hilal’le küçük bir turnuvada karşılaşacak.

Inter Miami 29 Ocak’ta Al-Hilal, 1 Şubat’ta Al-Nassr’la oynayacak.

Adding a stop to our Preseason International Tour📍🌏



We will play two matches in Saudi Arabia in the Riyadh Season Cup as part of our first-ever international tour!



In a round-robin tournament format, we will take on Saudi powerhouses Al-Hilal SFC and Al Nassr FC on Monday,… pic.twitter.com/Xi9M0QApLi — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 11, 2023

Böylelikle Messi ve Ronaldo yeniden rakip olacak.