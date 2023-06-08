Messi, ABD yolcusu: Mesele para olsa Suudi Arabistan’a giderdim

Fransız ekibi Paris Saint-Germain’den (PSG) ayrılan Arjantinli Lionel Messi, kariyerini ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami’de sürdüreceğini açıkladı.

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İspanyol basınına konuşan 35 yaşındaki yıldız futbolcu “Inter Miami’ye katılacağım. Barcelona’ya dönmeyi gerçekten çok istiyordum, böyle bir hayalim vardı. Ancak iki yıl önce yaşananlardan sonra, geleceğimi başkasının ellerine bırakmak ve aynı duruma düşmek istemedim. Kendimi ve ailemi düşünerek kararımı vermek istedim” dedi.

Kararında maddi endişelerin etkili olmadığını savunan Messi, “Mesele hiçbir zaman para olmadı. Öyle olsaydı Suudi Arabistan’a ya da başka bir yere giderdim” dedi.

Inter Miami takımı da sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımıyla Messi’nin transferini duyurdu.

Messi’nin PSG’den ayrılacağına kesin gözüyle bakılırken yıldız futbolcunun Suudi Arabistan’a gideceği iddia edilmişti.

Cristiano Ronaldo ve Karim Benzema gibi yıldızlar Suudi Arabistan ligini tercih etmişti.