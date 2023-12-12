Sahada hakem döven Faruk Koca 11 gün önce ‘centilmenlik’ vurgusu yapmış

Sahaya girip hakem Halil Umut Meler’e saldıran MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Beşiktaş maçı öncesi ‘centilmenlik’ vurgusu yapmış.

Fotoğraf: AA

Koca dün kaşam 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler tekme tokat saldırmıştı. Koca ve iki saldırgan bu sabah tutuklandı.

Saldırının ardından gözler Koca’ya çevrilmişti. Akla ilk olarak Ankaragücü başkanının geçen yıl Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ‘Fair Play/Adil Oyun’ ödülüne layık görülmesi gelmişti.

Şimde de Koca’nın 11 gün önceki Beşiktaş maçı öncesi söyledikleri konuşuluyor.

Koca, Beşiktaş taraftarının maçı Ankaragücü’nün stadında izleyebilmesine ilişkin “Herkesin kendi taraftarını desteklemesinde gocunacak bir şey yok. Bunun olgunlukla karşılanması gerekiyor” demiş.

İki taraftar arasında yıllardır süren bir gerginlik bulunduğuna dikkati çeken Koca, daveti geçen yıl yaptığını belirterek gerginliğin devam etmesini doğru bulmadığını söylemiş: “Biz bir adım attık. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız. Bu gerginlikten nemalananlar var. Bu doğru değil. Takımları ve marka değerlerini olumsuz etkiliyor. Taraftardan ricam 90 dakika takımlarını desteklesinler. Eleştiriler 90 dakikadan sonra olsun. Kritik maçlar oynuyoruz, taraftarımızın üstüne düşeni yapacağından eminim.”