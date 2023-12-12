Avrupalıların yarıdan fazlası Türkiye’nin AB’ye katılmasına karşı

Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yarıdan fazlası Türkiye’nin üyeliğine karşı.

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The Guardian‘da yer alan habere göre Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR), 27 liderin bir araya geleceği AB Konseyi öncesinde kamuoyu yoklaması yaptırdı.

AB’ye üye altı ülkenin vatandaşlarına AB’ye katılma ihtimali bulunan ülkeler için fikirleri soruldu.

Avrupalılar, Ukrayna’nın AB’ye katılmasına genel olarak olumlu bakarken, Gürcistan ve Balkan ülkelerine karşı çekimser.

Ankete katılanların yüzde 51’i ise Türkiye’nin AB’ye katılmasına karşı çıktı. Katılımcıların yüzde 20’si Türkiye’yi AB’de görmek istediğini söylerken, yüzde 29’u kararsız kaldı.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Gürcistan, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan’ın üyeliğine bakış da olumsuz. Sekiz ülkenin üyeliğine destekleyenlerin ortalaması yüzde 30’un altında.

Avrupa Birliği’nin yürütme organı Avrupa Komisyonu geçen ay 27 üye ülkeye Ukrayna ve Moldova’nın, AB’ye tam üyelik müzakerelerine başlamasına izin verilmesini önermişti.

27 lider bu hafta Brüksel’de yapılacak zirvede bu öneriyi de tartışacak.