Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şiddete sevk eden spor programlarına yaptırım uygulanacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, şiddete sevk eden spor programlara yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Fotoğraf: AA

1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sahaya girip hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı. Yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler de saldırmıştı. Adalet bakanı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuş, içişleri bakanı da “Takipçisiyiz” demişti. Koca dahil üç kişi tutuklandı.


RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, spor programlarını ve futbol yorumcularını ‘uyardı.’ Şahin, vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağını kaydetti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Şahin, şunları dedi:

*Spor programları ve futbol yorumcularına ilişkin ligler başlamadan yaptığımız uyarıları tekrar hatırlatıyoruz. Futbol izleyicilerini yanlış yönlendiren, tribünleri gerginliğe sevk eden spor yayınlarını titizlikle takip ediyoruz.

*Sporun ruhuna uygun olarak centilmenlik içerisinde yapılması gereken müsabakaların tam tersine şiddet görüntüleriyle anılması en çok futbol camiasına haksızlıktır. Üst kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

Faruk Koca dahil üç kişi tutuklandı

Faruk Koca 24 saat hastanede tutulacakmış

TFF, maçları süresiz erteledi

TRT Spor: Hakemler maça çıkmayacak

Emre Belözoğlu hakeme saldırıyı kınamadı

AKP, Faruk Koca’yı ihraç talebiyle disipline sevk etti

İki gözaltı: Hakeme saldıranlar ‘kamu görevlisini yaralama’yla suçlanacak

Hakemler derneğinden müsabakalara çıkmama çağrısı

Ankaragücü taraftar derneği Gecekondu hakem döven başkanının arkasında

Fenerbahçeli Umut Nayir: Yazıklar olsun, utanıyorum

Sahada hakem döven Faruk Koca, TFF başkanının elinden centilmenlik ödülü almış

Sahaya girip hakeme yumruk atan Faruk Koca kim?

Hakem Halil Umut Meler’e saha içinde tekme tokat saldırı

SON HABERLER