Şiddete sevk eden spor programlarına yaptırım uygulanacak

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, şiddete sevk eden spor programlara yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Fotoğraf: AA

1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sahaya girip hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı. Yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler de saldırmıştı. Adalet bakanı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuş, içişleri bakanı da “Takipçisiyiz” demişti. Koca dahil üç kişi tutuklandı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, spor programlarını ve futbol yorumcularını ‘uyardı.’ Şahin, vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağını kaydetti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Şahin, şunları dedi:

*Spor programları ve futbol yorumcularına ilişkin ligler başlamadan yaptığımız uyarıları tekrar hatırlatıyoruz. Futbol izleyicilerini yanlış yönlendiren, tribünleri gerginliğe sevk eden spor yayınlarını titizlikle takip ediyoruz.

*Sporun ruhuna uygun olarak centilmenlik içerisinde yapılması gereken müsabakaların tam tersine şiddet görüntüleriyle anılması en çok futbol camiasına haksızlıktır. Üst kurul uzmanlarımız tarafından yapılan incelemeler sonucunda vatandaşları yanlış bilgilendiren, şiddet ortamına sevk eden spor programları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.