Bahçeli TFF ve hakemleri sağduyuya çağırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hakem Halil Umut Meler’in maruz kaldığı saldırıyı kınarken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakemlere sağduyu çağrısında bulundu.

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Dün akşam, 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca, koşar adımlarla sahaya girip Meler’e yumruk atmıştı. Yere düşen Meler’e Koca’nın yanındakiler de tekme tokat saldırmıştı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca başta olmak üzere Ankaragüçlüler hakem Halil Umut Meler’e saha içinde saldırdı



Saldırı anının görüntüleri…https://t.co/aAaPUVC4oB pic.twitter.com/bTt0SeBRBc — Diken (@DikenComTr) December 11, 2023

Koca ve iki saldırgan bu sabah tutuklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) saldırı sonrası tüm liglerdeki maçları süresiz erteledi. Hakemlerin de maçlara çıkmama kararı alabileceği konuşuluyor.

Bahçeli, X hesabından yaptığı açıklamada bir yandan Türk futbolunun ‘şikeyle, şiddetle, sinir nöbeti geçiren ve illegal fonlara adı karışan kuşkulu isimlerle’ anılmasının endişe verici bir tablo ortaya çıkardığını kaydederken bir yandan da maçları erteleme kararı alan TFF’ye ve hakemlere sağduyu çağrısında bulundu:

“Söz konusu müsabakanın hakemi sayın Halil Umut Meler’e yapılan şedit saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların ve dün akşamki ortama çanak tutan provokatörlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyorum.

Türk futbol hayatının şikeyle, şiddetle, sinir nöbeti geçiren ve illegal fonlara adı karışan kuşkulu isimlerle anılması esef ve endişe verici bir tabloyu ortaya çıkarmıştır.

Şu anda akli selime, itidale, sükûnete, sağduyuya ve sorumluluk anlayışıyla hareket etmeye çok ciddi ihtiyaç vardır. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelenme kararıyla birlikte, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nin, hakemlerin maçlara çıkmama çağrısının tekrar gözden geçirilmesini, Türk sporunun birkaç provokatöre teslim olmamasını yürekten ümit ediyorum.”