Gazzeli yetkililer: İsrail’in öldürdüğü çocuk sayısı 8 bini aştı

Gazze’deki hükümet, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana en az 8 bin çocuk ile 6 bin 200 kadını öldürdüğünü duyurdu.

Fotoğraf: AA

Hamas’ın silahlı kanadı İzeddin Kassam Tugayları’nın 7 Ekim’de Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı ‘Aksa Tufanı’ saldırısının ardından İsrail resmi savaş ilan etmişti.

Bir haftalık ateşkes sona erince, İsrail ordusu kenti yeniden yoğun bir şekilde bombalanmaya başlamıştı.

AA’nın Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’nden aktardığına göre İsrail saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200’ü kadın olmak üzere 18 bin 412 kişiyi öldü, 50 bin 100 kişi de yaralandı.

Saldırılarda ayrıca 254 bin konuta zarar verildiği ve bunlardan 52 bin 500’ünün tamamen yıkıldığı ifade edildi.

22 hastane ve 110 sağlık merkezinin de hizmet dışı bırakıldığı kaydedildi.