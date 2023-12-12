Yabancı yatırımcı geçen ay en çok hangi hisseleri alıp sattı?

Kasımda, yabancı yatırımcı en çok Turkcell hissesi sattı, en çok Türk Hava Yolları hissesi aldı.
Bloomberg HT’nin aktardığına göre kasımda yabancı yatırımcıların en fazla sattığı ve aldığı hisseler şöyle:
Nette en fazla satılan hisseler
- Turkcell: 50,8 milyon dolar
- Türk Traktör: 40 milyon dolar
- Enerjisa: 20,5 milyon dolar
- Arçelik: 18,2 milyon dolar
- Migros: 16,2 milyon dolar
Nette en fazla alınan hisseler
- Aselsan: 36,2 milyon dolar
- Akbank: 51,5 milyon dolar
- Yapı Kredi: 71,5 milyon dolar
- Tüpraş: 217,7 milyon dolar
- Türk Hava Yolları: 272,1 milyon dolar