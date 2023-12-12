Yabancı yatırımcı geçen ay en çok hangi hisseleri alıp sattı?

Kasımda, yabancı yatırımcı en çok Turkcell hissesi sattı, en çok Türk Hava Yolları hissesi aldı.

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Bloomberg HT’nin aktardığına göre kasımda yabancı yatırımcıların en fazla sattığı ve aldığı hisseler şöyle:

Nette en fazla satılan hisseler

Turkcell: 50,8 milyon dolar

Türk Traktör: 40 milyon dolar

Enerjisa: 20,5 milyon dolar

Arçelik: 18,2 milyon dolar

Migros: 16,2 milyon dolar

Nette en fazla alınan hisseler