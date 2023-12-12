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Yaramazlara biraz batar!

Yabancı yatırımcı geçen ay en çok hangi hisseleri alıp sattı?

Kasımda, yabancı yatırımcı en çok Turkcell hissesi sattı, en çok Türk Hava Yolları hissesi aldı.

Fotoğraf: AA

Bloomberg HT’nin aktardığına göre kasımda yabancı yatırımcıların en fazla sattığı ve aldığı hisseler şöyle:


Nette en fazla satılan hisseler

  • Turkcell: 50,8 milyon dolar
  • Türk Traktör: 40 milyon dolar
  • Enerjisa: 20,5 milyon dolar
  • Arçelik: 18,2 milyon dolar
  • Migros: 16,2 milyon dolar

Nette en fazla alınan hisseler

  • Aselsan: 36,2 milyon dolar
  • Akbank: 51,5 milyon dolar
  • Yapı Kredi: 71,5 milyon dolar
  • Tüpraş: 217,7 milyon dolar
  • Türk Hava Yolları: 272,1 milyon dolar

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