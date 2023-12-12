Akkuyu Nükleer’in ilk reaktörüne işletme izni

Akkuyu Nükleer AŞ, Nükleer Düzenleme Kurumu’ndan (NDK) santralin ilk reaktörünün işletmeye alınması için gerekli izni aldı.

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Mersin’de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’yle ilgili izin için gerekli başvuru belgelerinin ilki 17 Mart’ta, ikincisiyse 24 Ağustos’ta NDK’ye sunuldu.

Akkuyu Nükleer AŞ tarafından bugün yapılan açıklamada ilk reaktörün işletmesi için gerekli izinler alındı.

Şirketin genel müdürü Anastasia Zoteeva şöyle dedi: “İzin kararı, Türk mevzuatının ve NGS inşasına yönelik uluslararası standartların tüm gerekliliklerini yerine getirdiğimizi ve ilerlemeye hazır olduğumuzu teyit etmektedir.”

Rosatom Kalkınma ve Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Birinci Yardımcısı Kirill Komarov da bu yılın proje açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

‘Türk vatandaşları da aktif rol alıyor’

Gelecek dönemde projenin tamamlanması için yapılacak çok fazla iş olduğunu belirten Komarov, şunları kaydetti:

“Şu anda birinci ünitenin ana inşaat işleri tamamlanıyor ve buna paralel olarak başlatma, ayarlama ve çalıştırma işlemleri de tüm hızıyla devam ediyor. Proje açısından önemli bir konu da şu ki santralin devreye alma sürecinde Türk vatandaşları da aktif rol alıyor.”