Biden: İsrail dünyanın desteğini kaybetmeye başladı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in ‘ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar’ nedeniyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını söyledi.

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Biden, Washington’da kameralara kapalı düzenlenen bir bağış etkinliğinde, İsrail’in Gazze saldırılarını ve Netanyahu hükümetinin geleceğini değerlendirdi.

AA’nın Beyaz Saray muhabirlerinden aktardığına göre Biden, İsrail’in ‘ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırılardan dolayı’ dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını vurguladı.

Netanyahu hükümetini ‘İsrail tarihindeki en muhafazakar hükümet’ sözleriyle tanımlayan Biden, bu yönetimin İsrail-Filistin sorununun çözümü için iki devletli çözümü de desteklemediğini söyledi.

Biden, İsrail-Filistin sorununun uzun vadeli çözümü noktasında da Netanyahu’nun hükümetini değiştirip güçlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Sabah saatlerinde Netanyahu telefonda görüşen Biden, İsrail’in Gazze’de sivillerin hedef alınmaması konusunda daha hassas olması gerektiğini dile getirmişti.

Gazze’deki hükümet, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana en az 8 bin çocuk ile 6 bin 200 kadını öldürdüğünü duyurmuştu.