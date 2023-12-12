Kredi kartı borcumuz yüzde 168 arttı

Bireysel kredi kartı borçlanmaları, faiz artışına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168 oranında yükseldi.

Fotoğraf: AA

2023’ün ilk altı ayı kredi kartı faiz oranları sabit kalmış, temmuz ayından kasım ayına kadarsa her ay artırılmıştı.

Düzenlemeye göre 1 Kasım’da itibaren Türk Lirası cinsinde kredi kartında azami akdi faiz oranı 3,66, nakit avansta azami akdi faiz oranı 4,42 olmuştu. Azami gecikme faiz oranıysa kredi kartında 3,96’ya, nakit avansta 4,72’ye yükseltilmişti.

Faiz artışına rağmen borçlanma arttı.

Dünya gazetesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerinden aktardığına göre bireysel kredi kartı borçlanmaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168 arttı.

Yüzde 60’lık bir enflasyon ile yüzde 168’lik kredi artışının oldukça yüksek olduğunun altını çizen encazip.com kurucusu ve tasarruf uzmanı Çağada Kırım, bu artışlarla ilgili şunları söyledi:

“Bizdeki veriler de ihtiyaç kredilerinde ret oranlarının önemli ölçüde yüksek olduğunu gösteriyor. Bu durumda tüketiciler alternatif olarak kredi kartlarından harcamaya ve nakit avans çekmeye yöneliyor. Bu da kredi kartı borçlarının diğer borçlara göre daha çok artmasına neden oluyor. Artan faiz oranlarına rağmen tüketiciler borçlanmaya devam ediyor.”