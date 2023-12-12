Bakan Koca: Hasan Bitmez’in durumu son derece kritik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis kürsüsünde bayılan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez’in durumunun ‘son derece kritik’ olduğunu söyledi.

Hasan Bitmez’in yere yığıldığı an.

Bitmez, TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmasının sonunda fenalaşarak bayılmış ve ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Sağlık Bakanı Koca, Bitmez’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Koca, Bitmez’in sağlık durumuna ilişkin şunları dedi:

“Meclis’te canlandırma dediğimiz resüsitasyon yapıldı. 20 dakikalık bir zaman diliminde de Bilkent Şehir Hastanemize nakli sağlandı. Bu canlandırmaya devam edildi ve hastaneye geldikten sonra anjiyosu planlandı. Yapılan anjiyoyla iki ana damarının tam tıkalı olduğu görüldü ve devamında yapılan müdahale sonrası sonuç alınamayınca kalp-akciğer pompasına bağlandı. Hastamız, kalp-akciğer pompasıyla hayati fonksiyonlarını devam ettiriyor. Durumu son derece kritik ve ciddi. Bütün ekipler bir arada, yakın takip ediyor.”