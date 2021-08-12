Akşam Postası / 12 Ağustos 2021

Karadeniz’de sel: Can kaybı 11’e yükseldi, bir kişi aranıyor

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Kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında olan Karadeniz Bölgesi’nde birçok ilde sel ve su baskınları oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 11’e yükseldiğini açıkladı. Bartın’da ise bir kişi hala kayıp.

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı: Siirt yine zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz-6 Ağustos’ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Altındağ’daki saldırıda 76 kişiye gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara’nın Altındağ ilçesinde 10 Ağustos’ta bir kişinin öldürülmesinin ardından başlayan şiddet eylemleriyle ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirtilen ve olaylar sırasında ‘mala zarar verdiği’ tespit edilen 76 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 19’da sabit tuttu. Karar metninde mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği ve politika faizinin enflasyon üzerinde oluşturulmaya devam edeceği mesajları da korundu.

Direnenler kazandı: Akbelen’de yürütmeyi durdurma kararı

Fotoğraf: İkizköy Çevre Komitesi

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’na açılmak istenen linyit madenine karşı direnen İkizköylüler kazandı.

AYM: İnternet sitesindeki yorumun hapisle cezalandırılması ifade özgürlüğü ihlali

Anayasa Mahkemesi (AYM) bir internet haberinin altına yaptığı yorum nedeniyle, bir yıl iki ay hapis cezası alarak kamu görevinden yasaklanan üniversite yöneticisi Oğuz Demirkaya hakkında ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Demirkaya’ya 13 bin 500 TL tazminat ödenecek.

Araştırma: ‘Taliban’la İslam anlayışımız benzer’ diyenlerin oranı yüzde 22

MetroPOLL Araştırma’nın anketine katılanların yüzde 22,6’sı radikal İslamcı Taliban ile kendi İslam anlayışı arasında bir fark olmadığı görüşünde. Yüzde 56’lık bir kesim fark olduğu fikrini savunurken, yüzde 20,5’in ise fikri/cevabı yok.

Pakdemirli: Büyük yangınların hepsini söndürdük

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Köyceğiz yangının da kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli, “Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk” dedi.

Bilgisayar korsanı, çaldığı 600 milyon dolarlık kripto parayı iade ediyor

Tarihteki en büyük kripto para vurgunlarından birini gerçekleştiren bilgisayar korsanı, çaldığı varlıkları geri vermeye başladı.

10 saniyede sonuç veren yerli Covid-19 testinde seri üretim başladı

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nde (UNAM) geliştirilen ve 10 saniyede sonuç veren Covid-19 testinin seri üretimi başladı.

Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD’den beklenen iade dosyası mahkemeye ulaştı

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla kırmızı bültenle aranırken Avusturya’da tutuklanan SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD’den beklenen iade dosyası mahkemeye ulaştı.

Yunanistan’daki yangınlarda 100 bin hektardan fazla alan yandı

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi’nin (EFFIS) verilerine göre, Yunanistan’da son iki haftada çıkan orman yangınları nedeniyle 100 bin hektardan fazla alan yandı. Bu, ülkede 2007’den bu yana meydana gelen en yıkıcı yangın oldu.

Almodovar filminin afişi sansürlenmişti: Instagram’dan ‘meme ucu’ özrü

Instagram, İspanyol yönetmen Pedro Almodovar’ın film afişi gönderilerini meme ucu içerdiği gerekçesiyle kaldırdığı için özür diledi.

Altın madalya kazanan Jamaikalı atlet, taksi parası verip onu finale yetiştiren gönüllüyü buldu ve teşekkür etti

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 110 metre engelli koşuda altın madalyanın sahibi olan Jamaikalı atlet Hansle Parchment (31), o gün kendisine taksi parası verip olimpiyat stadyumuna zamanında gitmesini sağlayan gönüllüyü buldu ve teşekkür etti.