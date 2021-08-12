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Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: ‘Taliban’la İslam anlayışımız benzer’ diyenlerin oranı yüzde 22

MetroPOLL Araştırma’nın anketine katılanların yüzde 22,6’sı radikal İslamcı Taliban ile kendi İslam anlayışı arasında bir fark olmadığı görüşünde. Yüzde 56’lık bir kesim fark olduğu fikrini savunurken, yüzde 20,5’in ise fikri/cevabı yok.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Taliban’ı işaret ederek “Türkiye’nin inancıyla alakalı ters bir yanı yok” demesinin ardından MetroPOLL buna ilişkin bir anket düzenledi.


Katılımcılara “Afganistan’daki Taliban’ın İslam anlayışı ile sizin İslam anlayışınız arasında fark görüyor musunuz” diye soruldu.

Ankette İslam anlaşıyları arasında fark olduğunu düşünen en büyük kitle yüzde 86,8 ile Saadet Partisi.

Aynı tarz bir İslam anlayışının olduğunu düşünenlerin oranının en yüksek olduğu grup ise yüzde 38 ile HDP seçmeni.

AKP seçmeninin yüzde 50,6’sı İslam anlayışları arasında fark görürken, bu oran MHP’de 79,5, CHP’de 61,2, İYİ Parti’de 52,3.

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