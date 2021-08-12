10 saniyede sonuç veren yerli Covid-19 testinde seri üretim başladı

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi’nde (UNAM) geliştirilen ve 10 saniyede sonuç veren Covid-19 testinin seri üretimi başladı.

Fotoğraf: bilkent.edu.tr

AA’nın aktardığına göre, ‘Diagnovir‘ adlı sistem yüzde 99 oranda doğru sonuç veriyor.

Üretici firmanın genel müdürü Esin Akpınar, Türkiye’de ilk vakanın görülmesinin ardından başlatılan işbirliğiyle UNAM’da geliştirilen sistemin yüksek seçicilik ve doğrulukta ışıma yoluyla Covid-19 tespiti yapabildiğini anlattı. Akpınar, derin sürüntüye gerek duyulmadan ağız boşluğundan numune alma yoluyla 10 saniyede virüs tespitinin yapıldığını kaydetti.

Akpınar, ağızdan numune alınmasından test sonucuna kadarki sürenin azami bir dakika olduğunu belirterek “Cihazımız şu ana kadar tanımlı tüm varyantları başarıyla tanıdı. Bundan sonra gelecekte çıkan varyantlarda da aynı performansı göstereceğine inanıyoruz” dedi.

Mezuniyet törenlerinde 3 binden fazla kişiye uygulandı

Mayıs başında üretim hattının kurulumunun tamamlanması ve klinik çalışmasının sonuçlanmasını takiben Sağlık Bakanlığı onayının alındığını söyleyen Akpınar haziran sonunda Bilkent Ünversitesi’nin mezuniyet töreninde 3 bini aşkın kişiyi test ederek ilk geniş çaplı taramalarını yaptıklarını anlattı.

Akpınar, seri üretimi başlayan test cihazının günlük üretim kapasitesini artırmaya devam ettiklerini ve patent başvurusu onayı aldıkarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de bazı büyük grupların bayram dönüşü Covid-19 taramalarında çalışanlarına yaptıkları testlerde bizim cihazlarımız kullanıldı. Özellikle şirketlerin bu testlere ilgilerinin yoğun olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemi bu testlerle geçirmeyi planlıyorlar. Aynı zamanda yakın coğrafyadan, Avrupa ve Amerika’dan da talepler mevcut.”

Akpınar, Türkiye’nin farklı ülkelerin resmi kurumlarından onay alması işlemlerinin de devam ettiğini belirterek, “Almanya’da ilgili otorite olan Federal İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsünde (BfArM) bir kayıt gerçekleştiriyoruz. Amerika’da FDA onayı için çalışmalara başladık. İnşallah en kısa sürede bu çalışmaları tamamlayıp ABD’de Diagnovir’i ticarileştirmek istiyoruz. Doğu Avrupa ülkelerinde de kayıtlar devam ediyor” dedi.

Genel müdür, Dünya Sağlık Örgütü onayları için de ilk adımı attıklarını aktardı.

Test cihazlarının kapalı alana girmeden önce kullanılabilmesinin Covid-19 ile mücadelede çok önemli avantaj sağladığına dikkat çeken Akpınar şöyle devam etti: “Yeni eğitim-öğretim döneminde okullarda daha çok kapalı alanlara gireceğiz, kapalı salon programları yapılacak. Diagnovir bu süreçler için çok uyumlu bir cihaz. Çünkü toplu insan trafiğinin yüksek olduğu havalimanları, konserler, okullar, işyerlerinde kullanılabilir. Sonucunu negatif alanlar rahatlıkla oralarda faaliyetlerine ya da çalışmalarına devam edebilir. Ürünümüzü, sosyal hayatı açma yönünde büyük bir sigorta gibi görüyoruz.”