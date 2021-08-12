Pakdemirli: Büyük yangınların hepsini söndürdük

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Köyceğiz yangının da kontrol altına alındığını duyurdu. Pakdemirli, “Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk” dedi.
Türkiye’nin güneyinde orman yangınları ile mücadele 16 gündür sürüyor. Dün yapılan açıklamada 53 ilde çıkan 288 orman yangınının 285’inin kontrol altına alındığı duyurulmuştu.
Yangınlarla ilgili ‘tarihimizde gördüğümüz en büyük yangınlar‘ diyen Pakdemirli Twitter’da şunları kaydetti: “28 Temmuz’da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da Ormanın Kahramanları’nın büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık. Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk. Bu büyük afette aziz milletimizle de orman için tek yürek olduk. Minnettarız.”