Yunanistan’daki yangınlarda 100 bin hektardan fazla alan yandı

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi’nin (EFFIS) verilerine göre, Yunanistan’da son iki haftada çıkan orman yangınları nedeniyle 100 bin hektardan fazla alan yandı. Bu, ülkede 2007’den bu yana meydana gelen en yıkıcı yangın oldu.

#UPDATE More than 100,000 hectares have been burnt by wildfires raging in Greece over the last two weeks, the most destructive fires in the country since 2007, data from the European Forest Fire Information System (EFFIS) showed Thursday pic.twitter.com/JJOM5Tp7aK — AFP News Agency (@AFP) August 12, 2021

29 Temmuz’dan bu yana ülkede 586 noktada yangın çıktı. Yangınlardan en fazla etkilenen Evia Adası’nda 49 bin 700 hektar alan yanarken, üç kişi hayatını kaybetti.

Ülke, ağustos ayının başından bu yana son otuz yılın en kötü sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

2008 ile 2020 arasındaki aynı dönemde ortalama 2 bin 300 hektardan daha az alan yandığı bildirilen Yunanistan’da Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı yetersiz müdahale nedeniyle görevinden istifa etmişti.

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, bilgilendirme toplantısında ülkesinde devam eden ve kontrol altına alamadıkları yangınlar nedeniyle istifa talebinde bulunduğunu söyledi ve özür dileyerek ağladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, benzeri görülmemiş ölçekte afetlerin vurduğu bölgelerde acil yardım ve yeniden yapılanma için 500 milyon avro yardım yapılacağını duyurmuştu.