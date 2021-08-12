Akar: Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’daki havalimanının işletilmesi ile ilgili, “Önümüzdeki günlerde bu konu şekillenecek. Bizim herhangi bir şekilde Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz” dedi. Akar sınırdan geçişlerin arttığı iddialarını da reddetti.

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Yaklaşık 20 yıldır Afganistan’da asker bulunduran ABD ve NATO güçlerinin 11 Eylül itibariyle ülkeden tamamen çekilmesi hedefleniyor. Çekilmeye mukabil Taliban’ın kontrolünü artırdığı bölgeler de artıyor.

Türkiye ise başkent Kabil’deki havalimanının korumasını üstlenmeye hevesli. Konu geçen ay NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşmede ele alınmıştı.

Türkiye, zirvede Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliğini üstlenmeye devam etme teklifinde bulunmuş, bunun üzerine ABD’den Türkiye’ye teknik bir heyet gelerek ikili temaslar yürütmeye başlamıştı.

Bu durumu kabul etmeyen Taliban ise Türkiye’ye yönelik ”Tüm işgalci güçlerle cihat fetvasına dayanılarak mücadele edilir” uyarısını yapmıştı.

ABD istihbaratı da ‘Taliban, Kabil’i 90 gün içinde ele geçirebilir’ tahminini yapıyor.

‘Önümüzdeki günlerde şekillenecek’

Pakistan’a giden Akar, Türkiye’nin İslamabad büyükelçiliğinde konuya dair şunları söyledi: ”Türkiye olarak Afgan kardeşlerimize, Afganistan’ın tamamına faydası olması bakımından önemli gördüğümüz ve altı yıldır yaptığımız gibi Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletilmesine gerekli şartların oluşması durumunda talip olduğumuzu belirttik. Bu konuda çeşitli görüşmelerimiz, temaslarımız var.”

Türkiye’nin Kabil’deki havalimanının işletilmesi yönündeki asıl maksadının, Afganistan’ın izole bir devlet haline dönüşmesine engel olmak olduğunu ifade eden Akar, şöyle devam etti: ”Önümüzdeki günlerde bu konu şekillenecek. Bizim herhangi bir şekilde Mehmetçiği tehlikeye atmak gibi durumumuz söz konusu olamaz. Bu temaslarımız bu bakımdan son derece önemli. Bunu ilgili bakanlık, kurumlarımızla koordineli bir şekilde sürdürüyoruz.”

‘Sınırda önlemler alındı’

Akar, Taliban’ın ilerleyişi ile birlikte çok sayıda Afgan sığınmacının İran sınırından Türkiye’ye gelmeye başladığını ise reddetti: “Yerinde ve zamanında her türlü tedbir alındı, alınmaya devam ediliyor. Son gelişmelerden sonra İran sınırında olası bir hareketliliğe karşı tedbirlerimizi bir kez daha gözden geçirdik, ilave tedbirler aldık. Gerçekleri yansıtmayan, İran sınırı ile alakası olmayan veya ilgisiz bazı görüntüler paylaşılarak kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmak isteniyor.”