Afganistan hükümeti, BM Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ni Afganistan’daki duruma çözüm bulunması amacıyla acil toplantıya çağırdı.

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Abdullah, Katar’ın başkenti Doha’da katıldığı Afganistan konulu toplantıda ülkedeki durumun ‘kritik’ olduğunu söyledi.

Afgan halkının son yıllarda elde ettiği kazanımların tehdit altında olduğunu belirten Abdullah, Taliban’ın son zamanlarda ülkenin dört bir yanında düzenlediği saldırılar sonucu binlerce kişinin öldüğünü, yaralandığını ve yüz binlerce kişinin de yerlerinden olduğunu kaydetti.

Abdullah, BM Güvenlik Konseyi’nden Afganistan krizine çözüm yolu bulunması için acilen toplanmasını ve ülkedeki insani durum ve güvenlik konularını görüşerek kesin bir karar almasını istediklerini vurguladı.

Gazne Valisi gözaltında

Afganistan’ın önemli ve tarihi vilayetlerinden Gazne merkezinin bu sabah Taliban kontrolüne geçmesinin ardından Vali Muhammed Davut Lagmani gözaltına alındı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mirveyis Stanikzey, Gazne Valisi Lagmani’nin, vali yardımcısı ve özel kalem müdürü ile Gazne merkezinin Taliban kontrolüne geçmesinin ardından başkent Kabil’e giderken Meydan Vardak vilayetinde güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

AA’nın aktardığına göre Stanikzey, söz konusu kişilerin gözaltına alınma nedenini açıklamadı.

Gazne İl Şura Başkanı Nasir Ahmad Fakiri, Vali Lagmani’nin Gazne merkezini anlaşma sonucu Taliban’a teslim ettiğini öne sürdü.

Gazne Valisi’nin araç konvoyunun kent merkezindeki Taliban militanlarının arasından rahatlıkla geçip gitmesine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tepkilere neden oldu.

Taliban, vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi

ABD’nin Afganistan’dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban’ın saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan-İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzeyde olmak üzere 10 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban’a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi, halen 24 vilayet merkezinde hakim durumda.

ABD, büyükelçilik personelinin büyük bölümünü tahliye edecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin önemli bir bölümünün tahliye edilmesi için asker gönderileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan’da Taliban’ın askeri ilerleyişi, şiddet ve istikrarsızlığın artmasından ‘derin endişe duyduklarını’ ve bu nedenle Kabil’deki büyükelçilik personelinin sayısını önemli ölçüde azaltma kararı aldıklarını söyledi.

Ülkedeki güvenlik durumunu değerlendirdikten sonra Afganistan’da ‘çekirdek bir diplomatik kadro’ bırakacaklarını belirten Price, “Önümüzdeki haftalarda Savunma Bakanlığı, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na (tahliye için) geçici olarak askeri personel gönderecek” dedi.

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı. BM’ye göre 2021’in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken son bir ayda ise binden fazla sivil yaşamını yitirdi.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs ayı başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı. BM, 18 milyon Afgan’ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.