Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 19’da sabit tuttu. Karar metninde mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceği ve politika faizinin enflasyon üzerinde oluşturulmaya devam edeceği mesajları da korundu.

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Böylece düşük faiz savunucusu Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu, görevdeki beşinci ayında da faiz indirimi yapamadı.

Kavcıoğlu’ndan önce görevde sadece dört ay kalan Naci Ağbal’ın döneminde, politika faizi yüzde 10,25’ten kademeli olarak yüzde 19’a kadar yükseltilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu hafta ATV’de çıktığı bir canlı yayında ağustos ayıyla birlikte enflasyon oranlarında düşüşün başlayacağını söyleyip, “Bunu da özellikle buradan bir yerde ben de sinyalimi belli yerlere herhalde vermiş oluyorum, çünkü bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil, zira faiz oranlarında da bir defa düşüşe geçiyoruz” demişti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz ayı verilerinde yıllık enflasyon yüzde 18,95’le 26 ayın zirvesine ulaşmıştı. Enflasyon ile reel faiz arasındaki makasın kapanması ise piyasada faiz indirimi beklentisini düşürmüştü. Ancak siyasilerden gelen açıklamalar piyasalarda düşen tansiyonu yeniden yükseltmiş özellikle kurda yukarı yönlü sert hareketlere neden olmuştu.