Altın madalya kazanan Jamaikalı atlet, taksi parası verip onu finale yetiştiren gönüllüyü buldu ve teşekkür etti

Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 110 metre engelli koşuda altın madalyanın sahibi olan Jamaikalı atlet Hansle Parchment (31), o gün kendisine taksi parası verip olimpiyat stadyumuna zamanında gitmesini sağlayan gönüllüyü buldu ve teşekkür etti.

Fotoğraf: Reuters

Olimpiyat köyünde yanlış otobüse binen Parchment, kendisini su sporları müsabaka ve yarışlarının düzenlediği bir merkezde buldu. Tokyo 2020 araçlarının hepsi daha önceden başka sporcuları taşımak üzere randevu almıştı. Başka bir otobüsle olimpiyat köyüne dönüp oradan tekrar bir otobüse binip olimpiyat stadyumuna gitmek de onu geciktirebilirdi. Finalin başlangıç saatine geç kalmasa bile ısınmak ve konsantre olmak için vakti olmayacağı kesindi.

“Başka bir çare arıyordum heyecanlı bir şekilde. Önümden geçen Tokyo 2020 araçlarının hepsi başkalarını taşıyordu, daha önceden ayarlnamıştı ve hiçbiri beni almıyordu. Katı kurallar vardı ve kimse benim için esnetmek istemiyordu” diyen Parchmen o sırada bir gönüllü gördüğünü ve ona yardım etmesi için yalvardığını söyledi.

Ona ömür boyu minettar kalacağını anlatan Parchment, “Yapacağı fazla bir şey yoktu, bana taksiye atlamam için para verdi ve o sayede gidip koşabildim, madalya kazandım” dedi.

Parchment, madalyayı kazandıktan sonra ona o gün yardım eden gönüllüyü bulmak için kolları sıvadı. Dev organizasyonun sona erdiği geçen hafta sonu sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Ve, sonunda ‘Tiana’ diye bahsettiği gönüllüyle buluşup ona teşekkür etti, madalyasını gösterdi, bir forma hediye etti. Tabii, taksiye binmek için ödünç aldığı parayı da iade etti. Onunla fotoğraf çektirmeden önce, “Benim finale yetişmem konusunda ve tabii dolayısıyla madalya almam konusunda hayati rol oynadın” dedi.

Gönüllü Tiana’nın tek hediyesi bu değil. Jamaika Turizm Bakanlığı onu ağırlamayı planlıyor. Turizm Bakanı Edmund Bartlett, “Dünyanın neresinde olursa olsun, atletimize gösterdiği nezakete karşılık vermek istiyoruz” dedi.

2012 Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazanan Parchment, 2016’ya sakatlık nedeniyle katılamadı. Tokyo’da 13,04 saniyeyle altın madalyaya uzandı.