Yangınlarla mücadele eden İtalya’da Avrupa sıcaklık rekoru kırılmış olabilir

İtalya’nın Sicilya adasında Avrupa’nın sıcaklık rekoru kırılmış olabilir.

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Yerel görevliller tarafından 48,8 derece olarak ölçülen hava sıcaklığının Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından doğrulanması bekleniyor.

WMO verilerine göre, daha önce Avrupa’da kaydedilen en yüksek sıcaklık 48 dereceyle 1977’de Yunanistan’ın başkenti Atina’da ölçülmüştü.

İtalya’daki sıcak hava dalgası, Lucifer olarak adlandırılan Afrika’dan gelen yüksek basınçtan kaynaklanıyor.

Ülkede sağlık bakanlığı birçok bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verdi. Cuma gününe kadar sıcaklığın yüksek sağlık riski oluştıuracağı şehirlerin sayısınn 15’e çıkması bekleniyor.

Bazı ülkelerin rekor sıcaklıklara ulaşmasına neden olan Akdeniz sıcak hava dalgası, İtalya’nın güneyindeki orman yangınlarının yayılmasına da neden oluyor.

İtalyan itfaiyesi dün, 12 saatlik süreçte Sicilya ve Calabria’da 300’den fazla operasyona katıldıklarını ve binlerce dönümlük arazide etkili olan yangını kontrol etmek için gece boyunca mücadele ettiklerini söyledi.

Yangınlarda üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.