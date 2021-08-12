Diken

Yaramazlara biraz batar!

Almodovar filminin afişi sansürlenmişti: Instagram’dan ‘meme ucu’ özrü

Instagram, İspanyol yönetmen Pedro Almodovar’ın film afişi gönderilerini meme ucu içerdiği gerekçesiyle kaldırdığı için özür diledi.

Fotoğraf: Instagram

Afişin tasarımcısı Javier Jaen ve diğer Instagram kullanıcıları bir damla süt akan meme ucu gösteren afişi paylaşmış, uygulama çıplaklıkla ilgili kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle paylaşımları kaldırmıştı.


Başrolünde Penelope Cruz’un yer aldığı ‘Madres Paralelas‘ filmine uygulanan bu sansüre başta tasarımcı Jean olmak üzere birçok kullanıcı tepki göstermişti. Jean sosyal medya platformunun uyguladığı sansür nedeniyle utanç duyulması gerektiğini söylemişti.

Instagram’ın sahibi Facebook şirketi, gönderilerin kaldırılmasıyla ilgili özür dileyerek şu açıklamayı yaptı: “Başta çıplaklıkla ilgili kurallarımızı ihlal ettiği için bu görselin paylaşımlarını kaldırmıştık. Ancak açıkça sanatsal bir bağlam olduğu zamanlar dahil olmak üzere belirli durumlarda çıplaklığa izin veren istisnalar yapıyoruz. Bu nedenle Almodovar afişlerini içeren paylaşımları yeniden yayınladık. Neden olduğumuz karışıklık için özür dileriz.”

Kadın meme ucu olunca…

Facebook’un söz konusu kadın meme ucu olunca sansür konusunda ne denli hevesli olduğu biliniyor. Geçen yıl da memelerini kaybeden kanser hastalarına areola (meme ucu) dövmesi yapan bir estetisyenin işiyle ilgili hazırladığı Facebook reklamı ‘cinsel içerik ve çıplaklık’ içerdiği gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Instagram, süt akan meme ucu içeren film afişini ‘kısa süreli’ sansürledi

Facebook kanser hastalarına meme ucu dövmesi yapan estetisyenin reklamını ‘cinsel içerik’ sayıp izin vermedi

SON HABERLER

Toplumların yerel ihtiyaçları ve psikolojileri

Son büyük orman yangınlarında, medeni zihniyeti benimsemiş her görüşten belediyelerin güç birliği ve dayanışma sergilemeleri, toplum tarafından tasvip ve takdir edilmiştir, toplumun dayanışma azmini artırmıştır, birlik ve beraberlik idealine katkı sağlamıştır.

Bir İngiliz ajanının itirafları!..

Bilim insanlarını, Türkiye’de kalırsa ‘foncu’, giderse ‘ajan’ diye yaftalayınca ülkeye fayda gelmiş olmuyor, aksine ülkenin potansiyelini el birliğiyle çukura itmiş oluyorsunuz.

Konut ve barınma çıkmazı: ‘Kiralarda olağanüstü bir artış var’

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde kira fiyatları açıklanan enflasyonun üzerinde artıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) sahibinden.com verileri üzerinden yaptığı son araştırma da kira fiyatlarındaki orantısız artışı gözler önünde serdi. Kira artışlarına neden olan birçok parametre var. Ama en çok öne çıkanı ise arz-talep dengesizliği. Özellikle kentsel dönüşüm, depremle beraber güvenli alanlara taşınma eğilimi ve ulaşım fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar arz-talep dengesini bozan önce çıkan etkenlerden.