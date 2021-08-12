Almodovar filminin afişi sansürlenmişti: Instagram’dan ‘meme ucu’ özrü

Instagram, İspanyol yönetmen Pedro Almodovar’ın film afişi gönderilerini meme ucu içerdiği gerekçesiyle kaldırdığı için özür diledi.

Fotoğraf: Instagram

Afişin tasarımcısı Javier Jaen ve diğer Instagram kullanıcıları bir damla süt akan meme ucu gösteren afişi paylaşmış, uygulama çıplaklıkla ilgili kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle paylaşımları kaldırmıştı.

Başrolünde Penelope Cruz’un yer aldığı ‘Madres Paralelas‘ filmine uygulanan bu sansüre başta tasarımcı Jean olmak üzere birçok kullanıcı tepki göstermişti. Jean sosyal medya platformunun uyguladığı sansür nedeniyle utanç duyulması gerektiğini söylemişti.

Instagram’ın sahibi Facebook şirketi, gönderilerin kaldırılmasıyla ilgili özür dileyerek şu açıklamayı yaptı: “Başta çıplaklıkla ilgili kurallarımızı ihlal ettiği için bu görselin paylaşımlarını kaldırmıştık. Ancak açıkça sanatsal bir bağlam olduğu zamanlar dahil olmak üzere belirli durumlarda çıplaklığa izin veren istisnalar yapıyoruz. Bu nedenle Almodovar afişlerini içeren paylaşımları yeniden yayınladık. Neden olduğumuz karışıklık için özür dileriz.”

Kadın meme ucu olunca…

Facebook’un söz konusu kadın meme ucu olunca sansür konusunda ne denli hevesli olduğu biliniyor. Geçen yıl da memelerini kaybeden kanser hastalarına areola (meme ucu) dövmesi yapan bir estetisyenin işiyle ilgili hazırladığı Facebook reklamı ‘cinsel içerik ve çıplaklık’ içerdiği gerekçesiyle yasaklanmıştı.