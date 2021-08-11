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Yaramazlara biraz batar!

Instagram, süt akan meme ucu içeren film afişini ‘kısa süreli’ sansürledi

İspanyol film yönetmeni Pedro Almodovar’ın yeni filmi ‘Parallel Mothers’ın afişinin Instagram tarafından kısa süreli kaldırılması tartışma yarattı.

Fotoğraf: Instagram

Başrolünde İspanyol oyuncu Penelope Cruz’un rol aldığı filmin afişinde kırmızı zemin üzerinde süt akan bir meme ucu bulunuyor. Gözü andıran bir şeklin ortasına yerleştirilen meme ucuyla gözyaşına gönderme yapılıyor.


Afişi tasarlayan İspanyol tasarımcı Javier Jaen, Instagram hesabından paylaştı. Afiş, Instagram tarafından kaldırıldı.

Bunun üzerine, “Kendinizden utanmalısınız” yazan Jaen, bu mesajla Instagram tarafından kendisine yollanan, paylaşımın kaldırılma gerekçesini içeren mesajı da yayınladı. Mesajda, afişin, Instagram’ın kurallarına aykırı olduğu için kaldırıldığı yazılıydı.

Facebook’a ait olan ve sıklıkla çıplaklık öğesi içeren fotoğraflar konusunda aşırı duyarlı olmakla suçlanan Instagram, afiş Jaen tarafından tekrar paylaşılınca müdahale etmedi. 76 bini aşkın takipçisi bulunan Jaen şunları yazdı: “Beklediğim gibi Instagram yeni Almodovar filmi için hazırladığım afişi kaldırdı. Yeniden paylaştım. Yayında kalmasına izin verdiğiniz için teşekkür ederim.”

Afişin kısa süreli de olsa sansürlenip yeniden yayınlanması sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Bazıları Jaen’e destek verip doğal bir görüntü ve kaldırılmasının yersiz olduğunu savunurken bazıları ‘aşırı açık’ olduğu görüşündeydi.

Oscarlı yönetmen Almodovar’ın yapım şirketi konuyla ilgili yorum yapmazken Penelope Cruz da afişi hesabından paylaştı.

‘Parallel Mothers’ 1-11 Eylül’de düzenlenecek Venedik Film Festivali’nde gösterilecek. Cruz, filmde, farklı iki kuşağın temsilcisi olan ve bir doğum ünitesinde yolları kesişen iki kadından birini canlandırıyor.

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