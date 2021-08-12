Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bilgisayar korsanı, çaldığı 600 milyon dolarlık kripto parayı iade ediyor

Tarihteki en büyük kripto para vurgunlarından birini gerçekleştiren bilgisayar korsanı, çaldığı varlıkları geri vermeye başladı.

Fotoğraf: Reuters

Blokzincir (Blockchain) sitesi Poly Network, bilgisayar korsanlarının sistemlerindeki bir güvenlik açığından yararlanarak Ether gibi binlerce dijital ‘token’i aldığını söylemiş ve vurgunun 600 milyon doları bulduğunu belirtmişti. Ayrıca bilgisayar korsanlarına da polisin onları takipte olacağı hatırlatılarak ‘iletişim kurma ve çaldıklarını geri iade etme’ çağrısı yapılmıştı.


Bu çağrıya yanıt veren bilgisayar korsanı, amacının kripto paraları tutmak olmadığını söyleyerek, çaldığı varlıkların yarısını geri gönderdi. 350 milyon dolarlık varlık halen geri gönderilmemiş olsa da, bilgisayar korsanı hepsini iade edeceğini belirtiyor: ”Amacım piyasadaki güvenlik açıklıklarını vurgulamaktı. İnsanların canı yanmış olabilir ama bu saldırılardan bir şeyler öğrenmeleri gerekiyor”.

Ayrıca siber saldırganın ‘Hacker teslim olmaya hazır’ isminde bir ‘token’ de üretti.

Kripto para sistemlerindeki geriye dönük takip bu tür paraların hareket etmesini zorlaştırıyor.

Bilgisayar korsanlarından 600 milyon dolarlık kripto para vurgunu

Bitcoin 40 bin doları bir kez daha denedi

İlk defa büyük bir banka, kripto fonları bireysel müşterilere açtı

Elon Musk, Bitcoin’de yine çark etti

Bir ilk: Bitcoin El Salvador’da yasallaştı

SON HABERLER

Toplumların yerel ihtiyaçları ve psikolojileri

Son büyük orman yangınlarında, medeni zihniyeti benimsemiş her görüşten belediyelerin güç birliği ve dayanışma sergilemeleri, toplum tarafından tasvip ve takdir edilmiştir, toplumun dayanışma azmini artırmıştır, birlik ve beraberlik idealine katkı sağlamıştır.

Bir İngiliz ajanının itirafları!..

Bilim insanlarını, Türkiye’de kalırsa ‘foncu’, giderse ‘ajan’ diye yaftalayınca ülkeye fayda gelmiş olmuyor, aksine ülkenin potansiyelini el birliğiyle çukura itmiş oluyorsunuz.

Konut ve barınma çıkmazı: ‘Kiralarda olağanüstü bir artış var’

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde kira fiyatları açıklanan enflasyonun üzerinde artıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) sahibinden.com verileri üzerinden yaptığı son araştırma da kira fiyatlarındaki orantısız artışı gözler önünde serdi. Kira artışlarına neden olan birçok parametre var. Ama en çok öne çıkanı ise arz-talep dengesizliği. Özellikle kentsel dönüşüm, depremle beraber güvenli alanlara taşınma eğilimi ve ulaşım fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar arz-talep dengesini bozan önce çıkan etkenlerden.