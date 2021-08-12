Bilgisayar korsanı, çaldığı 600 milyon dolarlık kripto parayı iade ediyor

Tarihteki en büyük kripto para vurgunlarından birini gerçekleştiren bilgisayar korsanı, çaldığı varlıkları geri vermeye başladı.

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Blokzincir (Blockchain) sitesi Poly Network, bilgisayar korsanlarının sistemlerindeki bir güvenlik açığından yararlanarak Ether gibi binlerce dijital ‘token’i aldığını söylemiş ve vurgunun 600 milyon doları bulduğunu belirtmişti. Ayrıca bilgisayar korsanlarına da polisin onları takipte olacağı hatırlatılarak ‘iletişim kurma ve çaldıklarını geri iade etme’ çağrısı yapılmıştı.

Bu çağrıya yanıt veren bilgisayar korsanı, amacının kripto paraları tutmak olmadığını söyleyerek, çaldığı varlıkların yarısını geri gönderdi. 350 milyon dolarlık varlık halen geri gönderilmemiş olsa da, bilgisayar korsanı hepsini iade edeceğini belirtiyor: ”Amacım piyasadaki güvenlik açıklıklarını vurgulamaktı. İnsanların canı yanmış olabilir ama bu saldırılardan bir şeyler öğrenmeleri gerekiyor”.

Ayrıca siber saldırganın ‘Hacker teslim olmaya hazır’ isminde bir ‘token’ de üretti.

Kripto para sistemlerindeki geriye dönük takip bu tür paraların hareket etmesini zorlaştırıyor.