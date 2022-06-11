Akşam Postası / 11 Haziran 2022

ANSA: İtalya’da düşen helikopterde kurtulan olmadı

İtalyan ANSA ajansı, İtalya’da düşen ve dört Eczacıbaşı çalışanını taşıyan helikopterde kurtulan olmadığını bildirdi.

Bankacılara göre ekonomi tedbirleri tüm faizleri artıracak

Bankacılar ekonomi yönetiminin attığı yeni adımlarla faizlerin daha da yükselebileceğini belirtti.

Kulis: Nebati ve Kavcıoğlu anlaşamıyor

Gazeteci Nevşin Mengü, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında ‘ekonomi politikaları’ konusunda anlaşmazlık olduğunu söyledi.

Bu da ‘buğday müjdesi’: Türkiye’de üretim ‘bitti’, bir de Venezuela’da ekilecek

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Türkiye’nin Venezuela’da buğday üreteceğini açıkladı. Teklifse Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro’dan gelmiş.

Soylu, Suriyelilere ‘seyreltme’ uygulamasında yeni aşamaya geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Temmuz itibariyle mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının yüzde 25’ten yüzde 20’ye düşürüleceğini, 1200 mahallenin ikamete kapatılacağını bildirdi.

CHP’lilere göre ‘psikolojik iktidar’ el değiştirdi

CHP’li yetkililer, seçimlere doğru gidilirken söylem üstünlüğünün muhalefete geçtiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylığını açıklayıp CHP Kemal Kılıçdaroğlu’nu da aynı harekete çağırmasını buna yordu.

İBB, düşük fiyatlı konut üretmek isteyen Erdoğan’a akıl verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki ĶİPTAŞ’ın genel müdürü Ali Kurt, düşük gelir grubuna sosyal konut projeleri için TOKİ’ye 30 milyar liralık kaynak sağlanacağını duyuran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a başka akıl verdi: “Bunun yerine İstanbul’da duran boş konutları alıp satması daha faydalı.”

GÖÇİZDER’den 16 kişi tutuklandı: ‘Zorla göç’ kitapları suç unsuru oldu

Göç İzleme Derneği’ne (GÖÇİZDER) düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 16’sı tutuklandı.

TBB başkanından, ‘Hedefte Erdoğan var’ diyen Feyzioğlu’na: Travmayı atlatamamış

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, eski başkan Metin Feyzioğlu’nun “Barolar Birliği Başkanı Erdoğan’ı devirmek istiyor” sözlerine “Bu travmanın artık bu noktaya gelmesini üzüntülüyle karşıladığımı ifade etmek istiyorum” dedi.

KDK aracılığıyla evine elektrik bağlattı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), evine elektrik bağlanmayan kişinin başvurusunda ilgili elektrik dağıtım şirketine tavsiye kararı gönderdi. Karar sonrası şirket, başvurucunun elektriğini bağladı.

Muğla belediye başkanından, Twitter’dakilere ‘Ülkede restorasyon yasaklansın’ dedirten paylaşım: ‘Acımasızlık bu’

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün Datça’da tarihi Çeşmeköy Camii’nin restorasyonuyla ilgili paylaşımı tepkilere neden oldu.

Fotoğraf: Osman Gürün

Akrabasının ‘hafızası yerine gelsin’ diye kurusıkıyla ateş etti

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir kadına, ‘yitirdiği hafızası yerine gelsin’ diye bir akrabası tarafından sokakta kurusıkı tabancayla ateş edildi.

Fotoğraf: AA

Eserlerin sahte olduğu uyarısı geldi, sergi açılışa saatler kala iptal edildi

Slovenya’da düzenlenmesi planlanan bir sergi, açılışa saatler kala, eserlerin bazılarının orijinal olmadığına dair uyarı gelince iptal edildi.

2000 yıllık mermer tabletten askeri eğitim alan öğrencilerin listesi çıktı

130 yıldır müzede duran tabletin bir tür mezuniyet belgesi olduğu anlaşıldı.

Erbaa’nın tescilli asma yaprağında hasat zamanı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde coğrafi işarete sahip asma yaprağının hasadı başladı.

Fotoğraf: AA

Doğum yapan köpek ve yavrularının rahatsız olmaması için inşaat durduruldu

Siirt’te bir evin inşaatında köpek ve yeni dünyaya getirdiği beş yavrusu için çalışmalara ara verildi.

Fotoğraf: AA

Torunu, ‘Toprak Dede’nin izinde: Tek ağaç için Yeni Zelanda’dan gelen var

Türkiye’nin ‘Toprak Dede’si Hayrettin Karaca’nın kurduğu ilk özel arboretum (ağaç parkı), torunu, Karaca Arboretum Yönetim Kurulu Başkanı Yeşne Karaca İren ve ekibinin çalışmalarıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Dünyada bir ilk: Kanada’da, her sigaranın üzerine uyarı konulacak

Paketlerin üzerindeki uyarıların yeterince etkili olmadığı düşünülen Kanada’da hükümet, her bir sigaranın üzerine mesaj yazılmasını zorunlu kılmayı planlıyor.