Akşam Postası / 11 Haziran 2022

ANSA: İtalya’da düşen helikopterde kurtulan olmadı
İtalyan ANSA ajansı, İtalya’da düşen ve dört Eczacıbaşı çalışanını taşıyan helikopterde kurtulan olmadığını bildirdi.
Bankacılara göre ekonomi tedbirleri tüm faizleri artıracak
Bankacılar ekonomi yönetiminin attığı yeni adımlarla faizlerin daha da yükselebileceğini belirtti.
Kulis: Nebati ve Kavcıoğlu anlaşamıyor
Gazeteci Nevşin Mengü, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu arasında ‘ekonomi politikaları’ konusunda anlaşmazlık olduğunu söyledi.
Bu da ‘buğday müjdesi’: Türkiye’de üretim ‘bitti’, bir de Venezuela’da ekilecek
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Türkiye’nin Venezuela’da buğday üreteceğini açıkladı. Teklifse Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro’dan gelmiş.
Soylu, Suriyelilere ‘seyreltme’ uygulamasında yeni aşamaya geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Temmuz itibariyle mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının yüzde 25’ten yüzde 20’ye düşürüleceğini, 1200 mahallenin ikamete kapatılacağını bildirdi.
CHP’lilere göre ‘psikolojik iktidar’ el değiştirdi
CHP’li yetkililer, seçimlere doğru gidilirken söylem üstünlüğünün muhalefete geçtiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylığını açıklayıp CHP Kemal Kılıçdaroğlu’nu da aynı harekete çağırmasını buna yordu.
İBB, düşük fiyatlı konut üretmek isteyen Erdoğan’a akıl verdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki ĶİPTAŞ’ın genel müdürü Ali Kurt, düşük gelir grubuna sosyal konut projeleri için TOKİ’ye 30 milyar liralık kaynak sağlanacağını duyuran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a başka akıl verdi: “Bunun yerine İstanbul’da duran boş konutları alıp satması daha faydalı.”
GÖÇİZDER’den 16 kişi tutuklandı: ‘Zorla göç’ kitapları suç unsuru oldu
Göç İzleme Derneği’ne (GÖÇİZDER) düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 16’sı tutuklandı.
Diyarbakırda gazetecilerin gözaltı süresi iki gün uzatıldı
TBB başkanından, ‘Hedefte Erdoğan var’ diyen Feyzioğlu’na: Travmayı atlatamamış
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, eski başkan Metin Feyzioğlu’nun “Barolar Birliği Başkanı Erdoğan’ı devirmek istiyor” sözlerine “Bu travmanın artık bu noktaya gelmesini üzüntülüyle karşıladığımı ifade etmek istiyorum” dedi.
KDK aracılığıyla evine elektrik bağlattı
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), evine elektrik bağlanmayan kişinin başvurusunda ilgili elektrik dağıtım şirketine tavsiye kararı gönderdi. Karar sonrası şirket, başvurucunun elektriğini bağladı.
Muğla belediye başkanından, Twitter’dakilere ‘Ülkede restorasyon yasaklansın’ dedirten paylaşım: ‘Acımasızlık bu’
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün Datça’da tarihi Çeşmeköy Camii’nin restorasyonuyla ilgili paylaşımı tepkilere neden oldu.
Akrabasının ‘hafızası yerine gelsin’ diye kurusıkıyla ateş etti
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir kadına, ‘yitirdiği hafızası yerine gelsin’ diye bir akrabası tarafından sokakta kurusıkı tabancayla ateş edildi.
Eserlerin sahte olduğu uyarısı geldi, sergi açılışa saatler kala iptal edildi
Slovenya’da düzenlenmesi planlanan bir sergi, açılışa saatler kala, eserlerin bazılarının orijinal olmadığına dair uyarı gelince iptal edildi.
2000 yıllık mermer tabletten askeri eğitim alan öğrencilerin listesi çıktı
130 yıldır müzede duran tabletin bir tür mezuniyet belgesi olduğu anlaşıldı.
Erbaa’nın tescilli asma yaprağında hasat zamanı
Tokat’ın Erbaa ilçesinde coğrafi işarete sahip asma yaprağının hasadı başladı.
Doğum yapan köpek ve yavrularının rahatsız olmaması için inşaat durduruldu
Siirt’te bir evin inşaatında köpek ve yeni dünyaya getirdiği beş yavrusu için çalışmalara ara verildi.
Torunu, ‘Toprak Dede’nin izinde: Tek ağaç için Yeni Zelanda’dan gelen var
Türkiye’nin ‘Toprak Dede’si Hayrettin Karaca’nın kurduğu ilk özel arboretum (ağaç parkı), torunu, Karaca Arboretum Yönetim Kurulu Başkanı Yeşne Karaca İren ve ekibinin çalışmalarıyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.
Dünyada bir ilk: Kanada’da, her sigaranın üzerine uyarı konulacak
Paketlerin üzerindeki uyarıların yeterince etkili olmadığı düşünülen Kanada’da hükümet, her bir sigaranın üzerine mesaj yazılmasını zorunlu kılmayı planlıyor.