KDK aracılığıyla evine elektrik bağlattı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), evine elektrik bağlanmayan kişinin başvurusunda ilgili elektrik dağıtım şirketine tavsiye kararı gönderdi. Karar sonrası şirket, başvurucunun elektriğini bağladı.

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AA’nın kurumun kararından aktardığına göre Kocaeli’de yaşayan bir kişinin yeni inşa ettirdiği, doğalgaz ve su bağlantısıyla abonelik işlemleri yapılan iskanlı evine elektrik bağlanmadı. Elektrik dağıtım şirketi tarafından tesis ve bağlantı projelerinin onaylandığını bildiren başvurucu, sorunun evinin yakınına elektrik direği dikilmemesinden kaynaklandığını belirterek, çözüm için KDK’ya başvurdu.

Başvuruyu inceleyen KDK, eve elektrik bağlanması yönünde verdiği tavsiye kararını şirkete gönderdi.

Kararda, dağıtım şirketinin, dağıtım sistemine bağlantı taleplerini karşılamakla yükümlü olduğu, şirketin, ek tesis çalışmalarını yüklenici firmaya bırakmış olsa da çalışmanın tamamlanmasına ilişkin yükümlülüğünün mevzuat gereği devam ettiği kaydedildi.

Yüklenici firmanın işi geciktirmesine ilişkin hususların hukuki ilişki içinde çözülmesi gerektiğine işaret edilen kararda, sorunların tüketici niteliğindeki başvurana yansıtılamayacağı vurgulandı.

Tavsiye kararı sonrası elektrik dağıtım şirketi, başvurucunun evine elektrik bağlandığını KDK’ya bildirdi.