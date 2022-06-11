Justin Bieber yüz felci geçirdi

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber (28), yüz felci geçirdiğini açıkladı.

Fotoğraf: Instagram

Hafta içindeki konserlerini iptal eden Bieber, haberi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı, bir de fotoğrafını ekledi. ”Gördüğünüz gibi gözümün birini kapatamıyorum. Yüzümün bir tarafıyla gülemiyorum yüzümün bir yanında felç var” ifadelerini kullanan Bieber, yüz felcinin bir virüsün neden olduğu ‘Ramsay Hunt Sendromu’ndan kaynaklandığını yazdı. Virüsün yüz ve gözündeki sinirlerini etkilemesi sonucunda yüzünde felç oluştuğunun altını çizdi.

Hayranlarından sabırlı olmalarını rica eden Bieber, onu anlayışla karşılayacaklarını umduğunu, iyileşir iyileşmez sahneye döneceğini belirterek, yüzünün düzelmesi için egzersiz yaptığını anlattı. Bieber, ”Gördüğünüz gibi ortada ciddi bir durum var. Vücudum bana tempomu biraz düşürmem gerektiğini söylüyor” dedi.

Şubatta ‘Justice World Tour’ adlı dünya turnesine başlayan Bieber, hafta içinde ABD’nin başkenti Washingon, Kanada’nın Toronto kentinde vermeyi planladığı konserlerini iptal etmişti.