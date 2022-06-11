2000 yıllık mermer tabletten askeri eğitim alan öğrencilerin listesi çıktı

130 yıldır müzede duran tabletin bir tür mezuniyet belgesi olduğu anlaşıldı.

Tablette askeri eğitim alan genç erkeklerin listesi bulundu

Mermer tabletin üzerinde, İskoçya Ulusal Müzesi’nde bulunduğu 130 yıl boyunca kayda değer bir araştırma yapılmamıştı.

Araştırmacılar bir süre önce tableti yeniden ele aldı ve bir çeviri yaptı. Eski Yunanca yazıtın askeri eğitim alan bir grup genç erkeğin mezuniyet listesi olduğu ortaya çıktı.

Çeviri, Manchester Üniversitesi’nden Peter Liddel’ın editoryal komitesinde olduğu Attic Projesi’nde yayınlandı.

ABD’de kamu yayıncılığı yapan prestijli yayın organı NPR’a konuşan Liddel, tabletle ilgili “İskoçya’daki az sayıdaki yazıttan biri, bu yüzden kesinlikle heyecan verici” dedi.