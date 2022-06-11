‘Çıplak giysiler’ feminist manifesto mu, pandemiye isyan mı?

Optik illüzyonla çıplaklık algısı yaratan giysiler modada yeni bir feminist manifesto mu, ”Dünya umrumda değil” diyen bir punk duruş mu?

Optik illüzyonla çıplaklık yeniden moda sahnesinde

Geçtiğimiz günlerden birkaç moda karesini hatırlayalım: Kylie Jenner meme ucu fotoğrafı baskılı bikini giydi. Iggy Azalea doğum gününü kırmızı ‘çıplak’ elbisesiyle kutladı. Bella Hadid Y/Project için ‘üsttüz’ kamera karşısına çıktı.

The Guardian’da yayınlanan yazı optik illüzyonla yaratılan çıplaklık algısına yakından baktı.

Optik illüzyon (Trompe l’oeil) modada ilk kez karşımıza çıkmıyor. Vivienne Westwood ‘memeleri açıkta bırakan’ tişörtü 1970’lerde tasarlamıştı. Gaultier’nin desen olarak çıplak beden fotoğraflarını kullanarak statükoya meydan okumasının üstünden 26 yıl geçti. Yine de bunlar tek tük örneklerdi.

Bu sezon trend yaygın, hatta erkek modasında da kendini gösteriyor.

Kylie Jenner Fotoğraf: Instagram

Peki bu yeni bir feminist manifesto mu? Trendi entelektüelize edip bir manifesto gibi yorumlayanlar olsa da tasarımcılar işin başka bir yönünden bahsediyor.

‘Feminizm aklımda yoktu’

Miley Cyrus’un giydiği spor alt üst takımın 25 yaşındaki tasarımcısı Londralı Sinead Gorey, ‘tasarımları yaparken aklında feminizmin olmadığını’ söylüyor: “Bir duruş sergilemek istedim, ama bu daha çok punk duruşu. ‘İstersem, bedenimi çıplak gibi gösteren bir elbise giyebilirim ve kimin ne diyeceği umrumda değil’ demek istedim.”

“Annem babam ne yaptığımı anlamıyor” diyen Gorey devam ediyor: “Bu tasarımlar gençlere göre. İki yıldır evlere kapanmış halde yaşıyoruz. Parti yapamadık, festivallere katılamadık. Flört bile edemedik. Şimdi biraz hayatımızı yaşamak istiyoruz, ne kadar dikkat çekersek, ne kadar çılgın görünürsek o kadar iyi.”