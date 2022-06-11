Bankacılara göre ekonomi tedbirleri tüm faizleri artıracak

Bankacılar ekonomi yönetiminin attığı yeni adımlarla faizlerin daha da yükselebileceğini belirtti.

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TL’de nisan sonunda başlayan ve yüzde 13’e yaklaşan değer kaybı sonrası bankacılık sektörü genelinde TL ve döviz mevduat faizleri ve kredi faizleri yükselişe geçmişti.

Ekonomi yönetimi geçen gece TL varlıkları özendirmeyi ve yabancı para varlıklara TL cinsi daha çok karşılık ayırarak caydırmayı amaçlayan adımlar atmıştı.

Bankacıların verdiği bilgilere göre, dolar cinsi mevduat faizleri iki ayda 2 puan artışla yüzde 5 civarına gelirken, TL mevduat faizleri 3-5 puan yükselişle yüzde 20-23 seviyelerine kadar geldi.

Kurumsal tarafta hükümetin belirlediği bazı alanlar hariç rotatif kredilerde maliyet bazı bankalarda yüzde 40’a doğru yükseldi. Tüm kredilerde son haftalarda 3-5 puan yükselişler görüldü.

‘Mevduat faizleri artış eğiliminde’

Üst düzey bir bankacı şunları kaydetti: “Tahvil/bono faizleri gerilerken mevduat, kredi faizlerinde sektör genelinde artıyor. Burada hem TL’nin son değer kaybı hem de kredi tarafında seçilen alanlar hariç maliyetin yükseltilmesinin etkisi var.”

Başka bir bankacılık kaynağı da şunları söyledi: “TL’nin son haftalardaki hızlanan değer kaybının da etkisiyle dolara talep tekrar artış trendinde. Bankaların dolar mevduat faizleri yüzde 5’e yaklaştı. Bu oran martta yüzde 3’ler seviyesindeydi. Sadece dolar mevduat faizleri değil TL krediler ve mevduat faizleri de artış eğilimde.”

Aynı bankacı şöyle devam etti: “Tüm kredilerde 3-5 puan artışlar görülüyor. Bazı bankalarda rotatif ticari kredi faizleri yüzde 40’a yaklaştı. Mevduat faizleri kamuda yüzde 17-18’lerden yüzde 20-23 aralığına yükseldi.”

Bankacılar son düzenlemelerin sektörde maliyetleri artıracağına dikkat çekerek, bunun da kredi faizlerine bir kez daha yükseliş yönlü etkisinin olacağını belirtti.