CHP’lilere göre ‘psikolojik iktidar’ el değiştirdi

CHP’li yetkililer, seçimlere doğru gidilirken söylem üstünlüğünün muhalefete geçtiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın adaylığını açıklayıp CHP Kemal Kılıçdaroğlu’nu da aynı harekete çağırmasını buna yordu.

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Erdoğan iki gün önce İzmir’de ilk defa adaylığını kendi ağzından açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da seslenerek “Ya adaylığını ya da adayını açıkla” demişti.

Diken’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ysa, iktidarın adaylık tartışmaları üzerinden bir tuzak kurmaya çalıştığını ve bu tuzağa düşmeyeceklerini söylemişti. Ağbaba, ülkedeki sorunların temelinde Erdoğan’ın olduğunu, adaylığını açıklamasından memnuniyet duyduklarını da eklemişti.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’a konuşan CHP’li yetkililer şunları kaydetti: “Onlar adaylarını bizim istediğimiz zaman açıkladı. Biz adayımızı kendi istediğimiz zaman açıklayacağız. Aday konusunda genel başkanımız her zaman ‘Altılı masa adayı belirleyecektir’ diyor.”

Erdoğan’ın ‘ekonomideki sarsıntıyı örtmek için’ polemik üretmeye çalıştığını savunan CHP’li yetkililer, söylem üstünlüğünün muhalefette olduğunu belirterek, “(Bu) Psikolojik iktidar el değiştirmiş demektir” dedi.

Erdoğan seçim için Haziran 2023’ü hedef gösterse de CHP’lilere göre halen bir baskın seçim ihtimali var.