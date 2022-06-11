ANSA: İtalya’da helikopterin düştüğü bölgede beş kişinin cesedine ulaşıldı

İtalyan ANSA ajansı, İtalya’da Eczacıbaşı çalışanlarını taşıyan helikopterin düştüğü bölgede beş kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

İtalya’nın Lucca kentinden Treviso’ya gitmek üzere 9 Haziran’da dördü Türk yedi kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. Dört kişinin Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri çalışanı olduğu belirtilmişti.

Fotoğraflar: ANSA

Helikopterin enkazının deniz seviyesinden 1922 metre yüksekte Cusna Dağı’nda bulunduğu kaydedildi.

Ajans, diğer iki kişinin enkaz altında olup olmadığının anlaşılması için bölgede çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Enkazın yerini bölgede yürüyüş yapanların fark ederek yetkililere bildirdiği kaydedildi. Bölgeye araçla ulaşmanın çok zor olduğu belirtildi.