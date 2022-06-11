Soylu, Suriyelilere ‘seyreltme’ uygulamasında yeni aşamaya geçti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Temmuz itibariyle mahallelerde ikamet edebilecek yabancı oranının yüzde 25’ten yüzde 20’ye düşürüleceğini, 1200 mahallenin ikamete kapatılacağını bildirdi.

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Ekonomideki kötü gidişat ve artan hayat pahalılığı nedeniyle gündeme gelen konulardan biri de Türkiye’deki sığınmacılara yönelik politikalar. Muhalefet, iktidarın ‘açık kapı politikası’ nedeniyle Türkiye’ye kontrolsüz akın olduğu ve demografik yapının değişebileceği kaygısını gündemde tutuyor. Hatta seçimlerde oy kullanmak üzere sığınmacılara vatandaşlık dağıtıldığı öne sürülüyor.

Bu eleştirilere karşı İçişleri Bakanlığı, Suriyelilerle ilgili ‘seyreltme’ uygulamasına başlamış, buna göre yüzde 25’in üzerinde Suriyeli nüfusun olduğu bölgelerde hiçbir yabancıya ikamet izni verilmeyeceği duyurulmuştu.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde pilot olarak uygulanan projede daha sonra 16 il tüm yabancı başvurularına kapatılmış, uygulamanın tüm illerde yaygınlaştırılacağı belirtilmişti.

Uygulamada yoğunluğun bulunduğu yerleşim yerlerindeki Suriyelilerin ‘gönüllülük esasıyla’ farklı ilçe ve illere yerleştirildiği kaydedilmişti.