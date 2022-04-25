İktidarın Suriyeliler için ‘gönüllü dönüş’ planı: Nakliye ve barınma desteği verilecek

AKP’nin ‘geri dönüş’ planına göre ülkesine dönmek isteyen Suriyelilere taşınmaları için nakliye, barınma ve insani yardım desteği verilecek. Bölgede kurulan sanayi bölgelerinde 50 bin kişi için iş olduğu ve çiftçilere gübre ile tohum dağıtıldığı öğrenildi.

Ekonomideki kötü gidişat ve artan hayat pahalılığı nedeniyle gündeme gelen konulardan biri de Türkiye’deki sığınmacılara yönelik politikalar. Muhalefet, iktidarın ‘açık kapı politikası’ nedeniyle Türkiye’ye kontrolsüz akın olduğu ve demografik yapının değişebileceği endişesini dile getiriyor. Hatta seçimlerde oy kullanmak üzere sığınmacılara vatandaşlık dağıtıldığı öne sürülüyor.

Bu gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Suriyeli sığınmacılara ilişkin politikasında ‘dönüş’ sinyali verdi. Erdoğan, “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, iktidar Suriyelilerin Türkiye kontrolündeki bölgelerde ‘gönüllü dönüşü’ için çalışma yürütüyor. Sığınmacılarla öncelikle mülakat ve görüşmeler yapılarak geri dönmek isteyenlere yardım ediliyor. Taşınmaları için nakliye desteği sağlanırken, Suriye tarafında da barınma ve insani yardım desteği veriliyor.

Haberde yapılan çalışmalar şöyle özetlendi: