İktidarın Suriyeliler için ‘gönüllü dönüş’ planı: Nakliye ve barınma desteği verilecek

AKP’nin ‘geri dönüş’ planına göre ülkesine dönmek isteyen Suriyelilere taşınmaları için nakliye, barınma ve insani yardım desteği verilecek. Bölgede kurulan sanayi bölgelerinde 50 bin kişi için iş olduğu ve çiftçilere gübre ile tohum dağıtıldığı öğrenildi.
Ekonomideki kötü gidişat ve artan hayat pahalılığı nedeniyle gündeme gelen konulardan biri de Türkiye’deki sığınmacılara yönelik politikalar. Muhalefet, iktidarın ‘açık kapı politikası’ nedeniyle Türkiye’ye kontrolsüz akın olduğu ve demografik yapının değişebileceği endişesini dile getiriyor. Hatta seçimlerde oy kullanmak üzere sığınmacılara vatandaşlık dağıtıldığı öne sürülüyor.
Bu gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Suriyeli sığınmacılara ilişkin politikasında ‘dönüş’ sinyali verdi. Erdoğan, “Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.
Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, iktidar Suriyelilerin Türkiye kontrolündeki bölgelerde ‘gönüllü dönüşü’ için çalışma yürütüyor. Sığınmacılarla öncelikle mülakat ve görüşmeler yapılarak geri dönmek isteyenlere yardım ediliyor. Taşınmaları için nakliye desteği sağlanırken, Suriye tarafında da barınma ve insani yardım desteği veriliyor.
Haberde yapılan çalışmalar şöyle özetlendi:
- Sekiz kamu hastanesi, 106 sağlık merkezi, 33 özel hastane, 42 acil sağlık hizmeti istasyonu, 10 mobil sağlık aracı, 76 ambulans bölge halkının hizmetine sunuldu. Bir kamu hastanesinin yapımına devam ediyor.
- Yaklaşık 50 bin kişiye iş imkanı sağlandı.
- Çiftçilere gübre ve tohum desteği verildi.
- Bugüne kadar 132 kilometre asfalt yol yapımı, 73 bin 614 ton asfalt yama, 813 bin 96 metrekare kilit taşı ve 253 bin 848 metre bordür taşı yapımı gibi alt yapı iyileştirme çalışmaları yapıldı. Yerleşim yeri problemlerinin çözümü için 51 bin 860 konut inşa edildi. 44 bin 853 aile bu konutlara yerleştirildi. Projelendirilen 63 bin 167 konutun inşa çalışmaları da devam ediyor.