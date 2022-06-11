Akrabasının ‘hafızası yerine gelsin’ diye kurusıkıyla ateş etti

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir kadına, ‘yitirdiği hafızası yerine gelsin’ diye bir akrabası tarafından sokakta kurusıkı tabancayla ateş edildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Bağlarçeşme Mahallesi’nde yürüyen iki kadından biri, aniden yola çıkan bir kişinin silahla ateş etmesi sonucu bayıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Kurusıkı silahı ateşleyerek kaçan kişi yakalandı.

Şüpheli sorgusunda, bayılan kadının akrabası olduğunu, gittiği bir ‘doktorun kadının hafızasının yerine gelmesi için şok yaşaması gerektiğini’ söylediğini, bu nedenle böyle bir yönteme başvurduğunu savundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, hakkında herhangi bir şikayet bulunmayan şüpheli serbest bırakıldı.

