Eserlerin sahte olduğu uyarısı geldi, sergi açılışa saatler kala iptal edildi

Slovenya’da düzenlenmesi planlanan bir sergi, açılışa saatler kala, eserlerin bazılarının orijinal olmadığına dair uyarı gelince iptal edildi.

Fotoğraflar: Slovenya Ulusal Müzesi

Başkent Ljubljana’daki Slovenya Ulusal Müzesi’nde, İspanyol ressam Picasso, Hollandalı Vincent Van Gogh, Fransız Henri Matisse gibi isimlerin eserlerinin yer aldığı ‘Travels’ adlı serginin çarşamba akşamı açılışı yapılacaktı. Ancak, kataloğu inceleyen eksperler, fazla tanınmayan Boljkovac ailesine ait 160 tablonun yer alacağı sergideki eserlerin bazılarının sahte olabileceğine belirterek müze yönetimini uyardı. Bunun üzerine müzenin müdürü Pavel Car serginin ani bir kararla iptal edildiğini açıkladı.

Polis, dün soruşturma başlattı. Boljkovac ailesinden açıklama gelmedi.

‘Sahte olduğunu anlamak için eksper olmaya gerek yok’

Slovenyalı eksper Brane Kovic, ”Bunların sahte olduğu çok açık. Bunu anlamak için sanat tarihi alanında uzman olmaya gerek yok” dedi ve Slovenya’daki özel bir koleksiyonda bu kadar önemli eserlerin yer almasına ihtimal vermediğini ekledi.

Car, tabloların orijinal olduğuna dair belgeleri gördüğünü söylese de istifa etti.

Sergiye dair bilgiler müzenin internet sitesinden kaldırıldı.