Erbaa’nın tescilli asma yaprağında hasat zamanı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde coğrafi işarete sahip asma yaprağının hasadı başladı.

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İlçede yaklaşık 20 bin dönüm alanda üretilen asma yaprağına 2017 yılında coğrafi işaret alınmıştı. Pek çok ülkeye de ihraç edilen asma yaprağında hasat ağustos ayına kadar sürecek.

Bu yıl rekoltenin, geçen yılki kadar -13 bin ton- olması bekleniyor. Kilogramı 25 ila 30 lira arasında satılıyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, bu yıl verim ve kaliteden memnun olduklarını, ilçe ekonomisine üzümle 450-500 milyon liralık katkı sağlanmasını beklediklerini söyledi.



