‘Britanya’nın en çok aranan kadını’na sekiz yıl hapis

Yakalanmadan önce ülke basını tarafından ‘Britanya’nın en çok aranan kadını’ olarak nitelendirilen Sarah Panitzke (48) sekiz yıl hapse mahkum edildi.

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Britanya’nın York kentinde yaşayan Panitzke, 1 milyar sterlinlik vergi yolsuzluğuna karıştığı gerekçesiyle suçlu bulunmuş, 2013 yılında İspanya’ya kaçmıştı. Dokuz yıl sonra, şubat ayında, Tarragona kentinde, köpeğini gezdirirken yakalanmış, Britanya’ya iade edilmişti.

Dün, başkent Londra’da hakim karşısına çıkan Panitzke’ye hapis cezası verildi. Hakim, 2010’da açılan soruşturmada 2013’te suçlu bulunduğunu anımsatarak o sırada yurtdışında olması sebebiyle cezasının dün itibariyle başladığının altını çizdi.

İddianamede Panitzke’nin offshore hesapları aracılığıyla hesabına para aktardığı belirtilmişti. 2016’da, 2,4 milyon sterlinine el konulması karalaştırılmıştı.

Mahkemenin hakimi, bu parayı ödemesi için üç ay süre tanıdı, parayı ödemezse sekiz yıla artı olarak dokuz yıl daha hapis yatacağını aktardı. 2016’daki 2,4 milyon faiz işlediği için geçen ay 3,4 milyon sterline yükseldi.

Britanya Ulusal Suç Dairesi’nin müdür yardımcılarından Tom Dowdall, Panitzke’nin yıllarca en çok arananlar listesinde olduğunu, büyük emek sonucunda yakalandığını, vergi kaçıran, yolsuzluk yapan kimsenin ellerinden kaçamayacağını söyledi.