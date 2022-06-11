Doğum yapan köpek ve yavrularının rahatsız olmaması için inşaat durduruldu

Siirt’te bir evin inşaatında köpek ve yeni dünyaya getirdiği beş yavrusu için çalışmalara ara verildi.

Fotoğraflar: AA

Merkez Akyamaç köyünde iki katlı evin inşaatında yaklaşık bir hafta önce bir köpeğin doğum yaptığını fark eden çalışanlar, durumu ev sahibi Ömer Faruk Sevgi’ye bildirdi. İnşaat alanına giden Sevgi, köpek ve yavrularının rahatsız olmaması ve zarar görmemeleri için çalışmalarının durdurulması kararı aldı.

‘Bir ay bile durdururuz’

Evin inşaatının üç ay önce başladığını belirten Sevgi şöyle devam etti: “İşi bir haftadır bıraktık, içeride çalışma yok. Harcımız olduğu gibi durmuş. Köpek ve yavrularına zarar gelmesin istedik. Gerekirse inşaatı bir hafta değil bir ay bile durdururuz. Yeter ki o hayvanlarımızın yavruları güvenli ve sağlıklı şekilde biraz büyüsün. Anneleri onları alıp götürdükten sonra biz de işimize bakacağız.”

Çocuklarıyla beraber ziyaret ettiği köpek ve yavrularını beslediğini dile getiren Sevgi, iç cephede işlerin yarım kaldığını, çalışanların mağdur olmaması için bir iki gün içinde dış cephe çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.